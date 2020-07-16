內地客炒燶樓　5年蝕逾600萬

踏入7月，疫情出現劇變，連續多日錄得本地感染，而且源頭不明，政府亦因此收緊防疫措施，不少業主看淡後市，減價賣樓走人，個別更要蝕讓。

土地註冊處資料顯示，何文田加多利峯中層B室，日前以1,950萬元易手，實用面積959平方呎，呎價20,334元。據了解，原業主為內地人，於2015年以2,057萬元購入上址，持貨5年，現帳面蝕107萬元，若稅及佣金計，料蝕逾600萬元。

值得留意的是，加多利峯上月也錄蝕讓，業主同樣持貨5年，若稅及佣金計，料蝕逾200萬元。區內代理說，加多利峯屬單幢式設計，設有住客會所，及平台花園，全盤提供55伙，最大賣點是校網靚，交通方便，惟樓價高，叫價要逾千萬元，不能申請高成數按揭，客源相對較少，若業主急住賣樓，往往只能劈價出售，終致蝕讓連連。

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除了劈價成交再現，低市價成交也增多。美聯張啟文稱，元朗YOHO Town第3座中層E室，實用面積433平方呎，原開價688萬元放售，因疫情近期惡化，即減價13萬元，並以675萬元易手，實用呎價約15,589元，較市價平約3%。

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