【大行唱好】中國第二季GDP有驚喜　下半年增速可達6％

國家統計局今日公布第二季GDP增長3.2%，表現遠超市場預期，華興證券及光銀國際分別發表報告，均指出中國下半年經濟增長加速力度更快，華興預期第三及四季度GDP增長達6.3%及6.5%，光銀預期下半年GDP增長5.7%。

華興報告指出，只要疫情不出現重大反復，中國經濟面臨的最困難時期已經過去。但由於疫情導致全球經濟增長放緩，中國經濟恢復到疫情前水平仍需要一定時間。

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認行認為，目前宏觀政策的首要重點仍將是穩就業，減輕疫情對勞動者就業和收入的影響，保障基本民生；定向和普惠貨幣寬鬆，有望結合普惠小微企業貸款延期支持工具和普惠小微企業信用貸款支持計劃等創新貨幣政策工具，也可能在中期借貸便利（MLF）基礎上壓降貸款市場報價利率（LPR）加點幅度。

下半年降准降息空間或不及上半年，但整體流動性仍有望保持合理充裕，繼續保持對實體經濟的支持力度，進一步降低實體的融資成本；稅費減免、財政刺激與投資拉動將繼續，預算赤字率和政府債務額度的提高，也有助於支持下半年基建投資較大的上升空間。

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考慮到境內外疫情發展等不確定性，華興證券維持第三季度和第四季度GDP同比增長率6.3%與6.5%的預測不變，並基於上半年的數據將全年的GDP同比增長率預測從2.5%上調至2.7%。

光銀國際報告指出，中國因新冠疫情的爆發導致經濟出現萎縮。隨著疫情穩定，商品和服務業在二季度出現反彈，就業市場方面同樣出現明顯改善，6月全國城鎮調查失業率從5月的5.9%降低至5.7%。

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該行認為，中國經濟活動的重啟有助彌補首季所遭受的巨大損失。為了進一步緩解經濟衝擊，中國政府將致力於加大協調力度，加快2020年下半年工作生產和經濟活動的正常化。盡管疫情大流行導致全球供應鏈錯位以及總需求萎縮，但中國政府將會進一步擴大刺激措施的規模和力度，以支撐經濟增長動力並應對外部環境的動蕩變化。

光銀指出，工作步伐加快、消費正常化以及宏觀經濟政策的支持都有望緩解經濟下行壓力並刺激增長，確保經濟實力的可持續恢復。預計中國經濟將在2020年下半年強勁反彈，錄得5.7%的增幅，而全年實際GDP增長將達到2%。

