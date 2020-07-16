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中國經濟V彈　股滙同步下跌

金融經濟 15:29 2020/07/16

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中國第二季度經濟增長向好，經歷首季GDP斷崖式按年下挫6.8%後，第二季經濟按年增長反彈3.2%，強於市場預期的2.4%增長。中國疫情受控，未有出現第二波大規模爆發的迹象，復工復產得以順利進行。6月份工業生產按年增長加快至4.8%，與疫情前增長水平相若，但社會消費品零售及固定投資增長仍然按年下跌，或需更長時間收復失地。事實上，中國先重啟工廠進行復工復產，才逐步撤銷封城措施，消費市場復甦仍然需時進行。另一方面，中美緊張關係升溫，經濟前景仍然具相當大的不確定性，投資信心尚未恢復。

中國經濟數據穩健，人民幣卻不升反跌，並回調至接近7算水平。事實上，中國經濟增長仍然疲弱，在疫苗取得實質進展前，疫情仍然有再度爆發的危機。然而，數據穩健可能令中國當局縮減刺激政策規模。其實，最近人民銀行的貨幣政策立場已經出現轉向，一方面暫緩減息周期，另一方面將焦點放在直接援助企業上，以保持經濟增長。中國股市出現回調，亦導致人民幣滙價走弱。中國官媒對牛市的評論降溫、社保基金減持股票，以及外資沽售股票，令股市在急升後出現回調。筆者認為，美元轉弱後人民幣的反彈浪仍未結束，在7.04水平將有較大支持。

撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外滙策略師

欄名 : 外幣滙穗

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