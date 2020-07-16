【中港股急挫】牛市完未？拆解中港股市急跌原因

▲ 華爾街常云股市「escalator up and the elevator down」，意味跌市時速度往往極急，此乃正常現象

內地第二季GDP表現理想，錄得正增長3.2%。不過，中港股市今日卻反高潮急跌，其中強勢股更慘成資金獲利提款機，跌幅頗為明顯。究竟中港股市突然轉弱原因為何？本網綜合數項因素在此拆解：

短期放水憧憬減弱

內地第二季GDP展現驚喜，意味經濟動力大有機會漸漸重上正軌。不過，由另一角度來看，經濟回穩亦預示北京政府進一步「放水」刺激經濟及股市的誘因降低，當資金流憧憬減弱，股市表現自然轉弱。

升勢過急

中港股市踏入下半年起極為強勢，焦點股份如ATMX（阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、小米 （01810） ）更顯著跑出。當大市升勢甚急，不少早已部署的投資者或借機獲利，沽盤湧現下自然加劇股市跌勢。

參考今日跌勢較急的股份，較多為原先強勢焦點股，正好印證資金獲利的看法。

北京政府出手為股市降溫

自內地官媒唱起「健康牛」之說後，資金看法極為樂觀。為了避免資金過份熱炒，政府政策風向上當然要多加著墨。例如內地銀保監近日便明言「嚴禁資金違規流入股市，違規投向房地產領域」；個別行業上，官媒更發文批評茅台酒價格愈炒愈有，更成為官場腐敗硬通貨，並提出「酒喝不炒」，加深個別行業跌幅。

牛市完結沒有？

華爾街常云股市「escalator up and the elevator down」，意味跌市時速度往往極急，此乃正常現象。如若要判斷牛市是否終結，往後不妨參考數項指標，包括：（1）人民幣走勢、（2）強勢股能否短期內重拾強勢、（3）恒指短期可否重迎黃金比率反彈0.5倍的25100點水平、（4）外圍股市能否持續走高。

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