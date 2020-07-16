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【Tesla股價】渾水Carson Block：感謝主，我沒沽空Tesla

金融經濟 15:27 2020/07/16

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渾水掌門人Carson Block長期看淡Tesla，但稱沽空Tesla 是另一回事，至少他不會這樣做。

純電動車車廠Tesla （美：TSLA）今年股價飛升逾3倍，創辦人Elon Musk 也大舉譏諷看淡或沽空Tesla的投資者。向來看淡Tesla業務難以持續，沽空機構渾水（Muddy Waters）創辦人Carson Block最新接受外電訪問時也稱：「我沒有沽空這股票，感謝主。」Block稱，沽空Tesla風險自付，但他不會這樣做。

Block 在訪問中打趣說：「我們不時開玩笑，Tesla破產時市值可能達300億美元。」Tesla現為全球市值最高車企，最新股價1,546.01美元，市值達2,813億美元（約21,809億港元）﹐估值相當於預測市盈率182倍。

Block 未有詳細解釋為何不會沽空Tesla，僅稱曾經建立倉位可購買Tesla 可轉換債券，利用票息所得資金，買入遠期看跌期權，但他最終出售有關可換股債券，並任由看跌期權到期。

「投注在Elon Musk 是一回事，投注反對Elon Musk是另一回事。」Block形容，Musk的專長是「從帽子拿出兔子來」。

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