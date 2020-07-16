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【港股追蹤】逆市企得穩　竟然係呢個久沉板塊？

股樓投資 16:17 2020/07/16

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中港股市今日齊齊冧檔，尤其內地股市，接近尾市跌幅擴大，最終跌151點收市，收報3210點，跌幅達4.5%，屬近期較大跌幅。港股跌幅較少，但午後也跌穿25000點，多隻新經濟股及熱炒股均顯著調整。反而久沉的本地銀行股，今日卻突然硬淨，滙豐控股（00005）收報37.2元，無起跌、恒生銀行（00011）升0.6%、中銀香港（02388）收報22.75元，升0.9%，成為全日表現最佳藍籌。

相關文章：【趣話財經】期指落錯盤即蝕900萬　擺烏龍定為大跌市做好準備？　

恒指今年至今跌超過11%，但3隻本地銀行股表現遠跑輸大市，表現最好的中銀香港也跌約16%，恒生銀行（00011）累跌近20%，滙豐控股更跌接近39%，只有太古A（00019）表現比她更差。

不過高盛最新報告就睇好滙控前景，認為現價未完全反映公司明年可恢復派發每股0.51美元股息的因素，相信公司資本資足率強勁，認為集團明年撥備可迎來正常化，純利或有機會V型復甦。該行重申對股份買入評級，目標價由早前58元，輕微下調至55元，但以現價計，仍有接近50%潛在升幅。

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撰文 : 古植平

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