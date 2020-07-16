【A股暴跌】股王貴州茅台跌近8%拖冧大市 官媒稱「酒喝不炒」

▲ 貴州茅台股價暴跌8%，拖累A股全綫下挫。

A股股王貴州茅台（滬：600519）股價暴跌近8%，拖累大市全面下挫。內地官媒《人民日報》海外版旗下新媒體平台「學習小組」昨晚發文批評茅台酒價格愈炒愈有，更成為官場腐敗硬通貨，並提出「酒喝不炒」。貴州茅台股價收報1614元人民幣，跌7.9%。

貴州茅台是上交所及A股市場中，市值最大的上市公司，其在A股的地位不遜於港股中的騰訊 （00700） 及阿里巴巴 （09988） 。截至7月15日，茅台市值比排名第二的工商銀行 （01398） 高6成，市盈率逾47倍，高過不少科技股。

受官媒「酒喝不炒」的論調影響，深交所市值最大的五糧液（深︰858）股價更跌10%，跌停板，收報201.56元人民幣。

貴州茅台及五糧液作為A股內需板塊的龍頭股，其股價表現對於整個中國內需板塊有着標誌性的作用。同時，茅台酒本身作為商品，亦是內地白酒投資者炒賣的主要對象，每逢節慶茅台酒的價格亦會炒高，成為另類「資產」。

相關文章︰外資連日搶貨 茅台市值超越可口可樂

中國飛機租賃與茅台租賃及建行 簽3年戰略合作協同

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁