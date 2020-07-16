【A股暴跌】股王茅台急挫8%拖冧大市　學「習」小組出聲非比尋常（附全文）

▲ 貴州茅台股價暴跌8%，拖累A股全綫下挫。

A股股王貴州茅台（滬：600519）被一篇官方的政論文章推倒，內文不是分析股價，而是講貪腐，重提去年已為階下囚的前茅台集團董事長袁仁國之事，雖然與今日的經營情況關係不大，但股價就暴跌8%，其他大價股亦暴跌，甚至本港大型股亦暴跌，股價從基本因素分析，市場仍容易掌握，但若要從政治風險分析，則難以拿捏，暫時或屬短綫影響。

《變味的茅台，誰在買單？》https://mp.weixin.qq.com/s/toCk9Di3dbvCP97BcN8tqg

而他本人，則把茅台經營權當成了「搞政治攀附、撈政治資本的工具」。 十八大以來，在反腐的持續高壓下，茅台經常伴隨着官員落馬而登上新聞頭條。 酒是用來喝的，不是用來炒的，更不是用來腐的。 －－內地官媒《人民日報》海外版旗下新媒體平台「學習小組」昨晚發文《變味的茅台，誰在買單？》，以批評茅台

文章來自微信《學習小組》，放於「反腐系列」，據百度百科，《學習小組》是專門發布國家主席習近平的訊息，公號圖標用的一張習近平年輕時的照片，它在自我介紹裏僅用一句簡單的話描述其主旨：「這些年，我們好好學習。與習一起進步，一起擔當。錯過習的前六十年，不再錯過現在。」但對自己的真實身份卻語焉不詳。

為何取名《學習小組》？一名維護者說，十八大以來，學習習近平系列講話成為全黨一個重要的政治任務，習近平姓習，「學習」又是一個常用詞，「學習小組」正好一語雙關。

「學習小組」昨晚發文批評茅台酒價格愈炒愈有，更成為官場腐敗硬通貨。貴州茅台股價收報1614元人民幣，跌7.9%。

貴州茅台是上交所及A股市場中，市值最大的上市公司，其在A股的地位有如港股中的騰訊 （00700） 及阿里巴巴 （09988） 。截至7月15日，茅台市值2.2萬億元人民幣，比排名第二的工商銀行 （01398） 高，市盈率逾47倍，高過不少科技股。

受官媒言論影響，深交所市值最大的五糧液（深︰858）股價更跌10%，跌停板，收報201.56元人民幣。

貴州茅台及五糧液作為A股內需板塊的龍頭股，其股價表現對於整個中國內需板塊有着標誌性的作用。同時，茅台酒本身作為商品，亦是內地白酒投資者炒賣的主要對象，每逢節慶茅台酒的價格亦會炒高，成為另類「資產」。

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《變味的茅台，誰在買單？》全文如下：

如果某人在一周內坐了十幾次飛機，他的職業是什麼？

大老闆？明星？空姐？

有個答案可能出乎你的意料：黃牛。

為什麼？

貴州茅台機場曾推出“憑機票購2瓶平價茅台”活動，引發各地黃牛頻繁飛至，因為1499元的飛天茅台，轉手就能有近千元的利潤。一些黃牛描述，只要資金充足，“一個月賺200萬，完全不成問題”。

茅台搶手，人盡皆知。買來送人不僅有面子，自己拿著還能升值，穩賺不賠的生意誰都想做。還記得上海Costco開業盛景嗎？當時很多人全家上陣，為的就是搶“平價茅台”。

這些現象無疑證明了茅台的品牌價值。但巨大的商業利益，也潛藏著致命誘惑。

如今淪為階下囚的茅台集團原董事長袁仁國，對此應當深有體會。

一

45年前，19歲的袁仁國高考落榜。機緣巧合下，他來到隔壁鎮的茅台酒廠當了一名最基礎的製酒工。在茅台，他一干就是43年，從工人一步步當上了老總，直到2018年被免職。一年後，袁仁國落馬。

這40多年間，茅台價值不斷水漲船高。袁仁國被雙開後，據媒體披露，其妻子、兒女、親屬違規經營茅台酒牟利達數億元，甚至司機、保姆都從中獲利。而他本人，則把茅台經營權當成了“搞政治攀附、撈政治資本的工具”。

袁仁國落馬至今，茅台集團及其子公司已有至少13名高管被查。

袁仁國曾公開表態：茅台酒跟腐敗沒有聯繫，茅台酒從來不是也更不想成為“腐敗酒”。但私下里，他卻換上另一副面孔，“酒賣給誰都是賣”，甚至還說“這是正常的生產經營活動，紀委不要管得太寬”。

不僅是酒，茅台酒特許專賣店也成了暴利之源，被捧為“酒中的4S店”。

貴州省原副省長王曉光通過袁仁國為家人獲得了4家店的經營權，7年獲利4000多萬元。王曉光本人更是非茅台年份酒不喝。落馬前感到不安的他，每天彎著腰將最貴的年份酒倒入下水道，直到被留置後，房間裡還剩4000多瓶茅台。妻子感嘆，扔也扔不掉，喝也喝不了，送也送不完，倒也倒不盡，早知如此，何必當初。

王曉光家中一間房子堆滿了4000多瓶茅台酒。圖源：《國家監察》

二

十八大以來，在反腐的持續高壓下，茅台經常伴隨著官員落馬而登上新聞頭條。

軍中老虎谷俊山家裡搜出茅台酒1000多箱，深圳一國企晚宴豪飲16萬“特殊”茅台，天津市醫藥集團原董事長張建津礦泉水瓶裝茅台，內蒙古自治區人民政府原副主席白向群一次收了老闆送的茅台30箱，還說“要趁在位的時候把退休後喝的酒都準備好”……

2019年，貴州對全省黨員幹部違規參與茅台酒經營及收送茅台酒問題線索進行大起底，查處有關案件167起。從大老虎到小蒼蠅，茅台酒頻頻現身，成為官場腐敗的“硬通貨”，憑什麼？

喝茅台有面子。中央八項規定出台前，黨政機關曾是茅台酒銷售的主要關係渠道之一，袁仁國在反腐紀錄片裡說：“是反腐拯救了茅台，茅台的公務消費佔比由之前的30%以上降到不足1%。”在過去不良風氣影響下，喝茅台成了身份和地位的象徵。

藏茅台有價值。從原來的數百元，一路攀升到數千元，特供酒、紀念酒、定製酒層出不窮，隨著年份的增加，酒的價值也越來越高，茅台似乎擺脫了消費品的身份，成了理財產品。這麼穩健的表現，讓茅台在眾多名貴的土特產中脫穎而出。

送茅台有位子。喝的不買、買的不喝，上有所好，下必甚焉。茅台從公務消費中淡出了，禮單上卻沒有缺席。也正是在禮尚往來中扮演重要角色，讓茅台成了袁仁國們“靠酒吃酒”的抓手。

說句實話，在眾多腐敗案件中，那些收受茅台的官員，有很大一部分品嚐不出茅台酒的獨特醬香，令他們上癮的是權力的滋味。

三

酒是用來喝的，不是用來炒的，更不是用來腐的。人們樂於見到茅台酒的品牌價值得到市場真金白銀的肯定，但其品牌溢價的成分中，必須要剔除腐敗這個成分；官員回家喝二兩茅台也沒啥奇怪，但必須在自己正常收入購買力的範圍之內。

茅台酒誕生於赤水河畔，得天獨厚的地理條件、優良的水質、特殊的微生物群落，經過數百年沈淀，創造出當今的品牌價值。如果靠腐敗拉升其價值，無異於殺雞取卵。

2019年，貴州省監委駐茅台集團監察專員辦公室掛牌成立，權力的籠子進一步紮緊。

酒本無罪，人之過也。無論是貴州茅台、西藏蟲草、新疆和田玉，還是其他名貴的特產，都要讓商品價值回歸市場，不再成為權力的供品，這也是對黨員幹部最大的保護。