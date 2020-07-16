【港區國安法】不用BNO？　英研增18至23歲港人赴英權利

據英國《衛報》（The Guardian）報道，英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel）正研究增加18至23歲港人到英國的權利。

英國早前宣布，就《港區國安法》立法，向合資格BNO持有人及其家屬提供5年居留許可，期間可工作或讀書，再住滿12個月後即可申請公民權。英方估計有接近300萬港人受惠，方案將不設配額。英國外交部內部評估，5年內將有約20萬持BNO的香港居民以此途徑移居英國。

根據方案，合資格BNO持有人及其家屬均能受惠，但英國未有公布有關「家屬」的定義。參考現時英國政府有關親屬簽證（Family Visa）規定，合資格的家屬包括伴侶（配偶或同居兩年或以上伴侶）、18歲以下子女、需要長期照顧的父母。

不過，現時 18至23歲的港人不符合申請BNO資格，而又超過18歲故未能因父母持有BNO而獲得 5年居留許可，在整個方案中未能受惠。

據報道指，彭黛玲向 下議院民政事務選擇委員會表示，一直積極研究增加18至23歲的港人到英國的權利，因他們在1997年後出生，不符合申請BNO的資格，又未能受惠BNO 擴權 。她表示，有關問題相當複雜，但願意為香港年輕人提供承諾。