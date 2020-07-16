【虛擬實習】花旗銀行推虛擬實習計劃　只需5小時即可完成

▲ 花旗銀行宣布，虛擬實習計劃正式啟動，招聘職位涵蓋亞太地區的業務。

香港近日爆發第三波新型冠狀病毒疫情，各行各業經濟重創。失業率攀上新高，大專生的實習職位更成為重災區，無數公司取消實習。不過花旗銀行就在「疫」境中啟動虛擬實習計劃，兩星期就有4000名來自世界各地的學生報名參加，為他們提供免費實習機會。

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花旗銀行宣布，虛擬實習計劃正式啟動，招聘職位涵蓋亞太地區的業務，當中包括：投資銀行業務、花旗客戶銷售和交易業務、市場和證券服務等。是次實習活動過程全面在線上虛擬進行，例如邀請學生利用錄像方式，提交業務問題的解決方案；與花旗亞太地區管理團隊高管進行視像通話；以及進行虛擬測驗及虛擬酒吧之夜等的活動。

不過值得注意的是，是次虛擬實習計劃全程僅需4至5個小時就能完成，而進度則是自行決定的。

花旗亞太區銀行、資本市場及戰略顧問部負責人Jan Metzger坦言，在疫情下必須改變原有傳統的方式，將實習體驗虛擬化，有助企業吸引更多優秀人才。而在虛擬實習後，花旗銀行也會聯繫成績突出的學生，繼續在明年夏天參與線下實習，甚至有機會提供全職職位。現時大專生可在花旗銀行官方網站進行註冊，提交個人資料包括姓名、目前就讀的學校及科目等；花旗銀行亦未提及招聘設有人數上限。

實習模式重新設計 高盛教視像服裝準則

事實上，新冠肺炎疫情把全球企業實習模式大為轉變，今年一眾華爾街的金融機構如高盛、摩根大通等，都紛紛將實習改在線上進行。

金融時報早前報導就提到，高盛將實習模式重新設計，並以在家工作的原則出發。將實習時間由十周縮短為五周，並加入一些新元素，如遠距工作技能教學、如何善用視訊會議、視像會議的服裝準則等。

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責任編輯：曾曉汶