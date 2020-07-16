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深圳嚴打炒樓行為 當局表明：「房子是用來住的、不是用來炒的」。

股樓投資 15:12 2020/07/16

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深圳市為了保持樓房市場健康，房建設局等8個部門最近聯合發出《關於進一步促進我市房地產市場平穩健康發展的通知》聲明，並調高深圳市買樓條件，向大衆表明：「房子是用來住的、不是用來炒的」。

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推出相關措施，主要是為了貫徹落實黨中央、國務院最近的決策部署、遏止炒樓風氣，同時嚴厲打擊房地產市場違法違規行為，確保房地產市場平穩健康發展，樓價合理穩定的目標。

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以下是相關通知的調整要點：

一、調整商品住房限購年限

(1) 深圳戶藉家庭、成年單身人士（包含離異），須在深圳市落戶滿3年，並能提供購房日之前，在深圳市連續繳納36個月及以上個人所得稅或社會保險證明，方可購買商品住房；

(2) 非深圳戶藉家庭、成年單身人士（包含離異），則繼續按照之前的規定，需要提供購房日之前，在深圳市連續繳納5年及以上個人所得稅或社會保險證明，才能購買商品住房。

二、二手樓的個人住房轉讓增值稅征免年限由2年調整到5年

三、調整住房信貸措施

(1) 購房人家庭名下在深圳市，無房且無商業性住房貸款記錄，或公積金住房貸款記錄的，貸款首期比例維持最低30%；

(2) 購房人家庭名下在深圳市，無房但有商業性住房貸款記錄，或公積金住房貸款記錄的，購買普通住房的貸款首期比例不低於50%，購買非普通住房的貸款首期比例不低於60%；

(3) 購房人家庭名下在深圳市擁有1套住房的，購買普通住房的貸款首期比例不低於70%，購買非普通住房的貸款首期比例不低於80%。

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撰文 : 歐高榮

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