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歐盟訂立新法規　平台將Apps下架須提前30日通知開發者

科技 15:40 2020/07/16

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歐盟近日推出新法規，要求應用程式商店在下架某款程式之前，應提早一個月通知開發者。

最近，歐盟正加強對應用程式的監管，近日更推出一項新法規，要求應用程式商店在下架某款程式之前，應提早一個月通知開發者，以保障開發者權益。

若涉不當內容仍可即時下架

歐盟表示，訂立新規例是為了向開發者提供合理保障，規例要求蘋果App Store及Google Play商店，在下架應用程式之前，必須提前30日通知開發人員。惟若軟件因違法或含有不當內容，或涉及安全、惡意攻擊及洩露用戶私隱等因素，則可強制下架而無需事前發出通知。

<<亞馬遜要求員工刪除TikTok　其後稱錯誤發電郵

<<蘋果發佈iOS 13.6正式版　支援「CarKey」虛擬車匙功能

另外，歐盟亦要求軟件商店及平台應公開應用程式的排行榜，提高透明度，讓軟件開發人員可了解其程式在應用商店的銷售表現，以及獲取搜尋結果等相關數據，方便進行軟件優化。

除了訂立規例之外，較早前，歐盟曾針對蘋果旗下的App Store和Apple Pay服務，作出反壟斷調查。歐盟負責監管壟斷的專員Margrethe Vestager表示，歐盟此舉是為免蘋果透過 Apple Music或Apple Books等應用程式，在市場上形成壟斷勢力。

責任編輯：李寶如

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