【領先中芯】台積電次季純利大增81%　3納米製程明年風險量產 （第二版）

▲ 台積電第二季營收約3107億新台幣，按年增長29%。

中芯國際 （00981） 今日科創板上市，全球龍頭--台積電（美：TSM，台：2330）同日公布次季業績。台積電第二季純利增加81%至1208.2億元新台幣（約318億港元），毛利率為53%，較去年同期拉升10.0個百分點。期內，台積電營收按年升28.9%至3107億元新台幣（約797億港元）。

台積電預計，第三季智能手機產商進入出貨高峰、高效能運算需求持續增加，料單季營收在112億至115億美元（868億港元至892億港元），按年增長12.7%至15.8%；毛利率維持在50%至52%。

台積電方面在業績發布會透露，其3納米（3nm）製程預計2021年風險量產，2022年下半年量產，3nm將較5nm工藝提升70%的密度，速率增益10%至15%，功率提升20%至25%的。

與台積電已以7納米製程為高階產品，並已具備5納米製程量產能力，中芯國際現在以14納米產品為主力，7納米製程仍在在研階段，技術與台積電尚有明顯距離。

7納米製程銷售佔36%

金第二季晶片銷售方面，7納米銷售額佔公司第二季晶片銷售總額的36%；16納米佔比為18%。總體而言，包含16納米及以下的先進製程，佔第二季晶片銷售總額的54%。

若按銷售平台分析，台積電主要供貨給智能手機產商，比例高達46%，較上一季下滑4%；其次，出貨給高效能運算的比例為33%，按季増加12%。對物聯網及車用電子供貨比例為8%和4%，按季分別減少5%和13%。

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