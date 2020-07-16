  • 33°C
香港時間 : 2020716日 (四) 16:10
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【領先中芯】台積電次季純利大增81%　3納米製程明年風險量產 （第二版）

金融經濟 16:04 2020/07/16

分享：

台積電第二季營收約3107億新台幣，按年增長29%。

中芯國際 （00981） 今日科創板上市，全球龍頭--台積電（美：TSM，台：2330）同日公布次季業績。台積電第二季純利增加81%至1208.2億元新台幣（約318億港元），毛利率為53%，較去年同期拉升10.0個百分點。期內，台積電營收按年升28.9%至3107億元新台幣（約797億港元）。

台積電預計，第三季智能手機產商進入出貨高峰、高效能運算需求持續增加，料單季營收在112億至115億美元（868億港元至892億港元），按年增長12.7%至15.8%；毛利率維持在50%至52%。

台積電方面在業績發布會透露，其3納米（3nm）製程預計2021年風險量產，2022年下半年量產，3nm將較5nm工藝提升70%的密度，速率增益10%至15%，功率提升20%至25%的。

與台積電已以7納米製程為高階產品，並已具備5納米製程量產能力，中芯國際現在以14納米產品為主力，7納米製程仍在在研階段，技術與台積電尚有明顯距離。

7納米製程銷售佔36%

金第二季晶片銷售方面，7納米銷售額佔公司第二季晶片銷售總額的36%；16納米佔比為18%。總體而言，包含16納米及以下的先進製程，佔第二季晶片銷售總額的54%。

若按銷售平台分析，台積電主要供貨給智能手機產商，比例高達46%，較上一季下滑4%；其次，出貨給高效能運算的比例為33%，按季増加12%。對物聯網及車用電子供貨比例為8%和4%，按季分別減少5%和13%。

相關文章：

【中芯科創板】中芯國際A股首掛全日升兩倍　國信：比貴州茅台珍貴（第二版）

【晶片王國】中芯國際年內爆升2.5倍 一文看清全球晶片產業鏈

【晶片股】台積電傳2nm製程研發取得突破 最快2023年推出

英偉達市值超英特爾　一躍成為美股市值最大晶片製造商

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

美股 經濟 物聯網 台積電（美：TSM） 台積電 智能手機 晶片

上一篇文章

阿里巴巴傳組建團隊入局社區團購 美團月初宣佈推出「美團優選」

下一篇文章

【港股市況】A股下挫加道期跌200點　恒指跌逾500點失二萬五（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】港美市場皆反覆　納指倒跌後倒升恒指夜期收市升65點（不斷更新 ）
【恒指夜期】港美市場皆反覆　納指倒跌後倒升恒指夜期收市升65點（不斷更新 ）
【口罩供應】AEON售UNICHARM超立體口罩　抽籤結果今日出爐（附結果連結）
【口罩供應】AEON售UNICHARM超立體口罩　抽籤結果今日出爐（附結果連結）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
國泰疫市推外賣業務　40元想食飛機餐不是夢？
國泰疫市推外賣業務　40元想食飛機餐不是夢？
【限聚令收緊】食肆不准晚市堂食 一文看清各大商戶安排及外賣優惠（不斷更新）
【限聚令收緊】食肆不准晚市堂食 一文看清各大商戶安排及外賣優惠（不斷更新）
【疫情大爆發】大家樂下午5時起供應晚市外賣　譚仔KFC元氣推不同外賣優惠
【疫情大爆發】大家樂下午5時起供應晚市外賣　譚仔KFC元氣推不同外賣優惠