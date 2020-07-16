【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵

▲ 英國有研究指出，出紅疹是部分新冠肺炎患者唯一出現的病徵。

新冠肺炎疫情持續，本港更爆發新一波疫情，不少市民都擔心會染疫。但新冠肺炎部分症狀與一般感冒相似，未必人人都能區分是否中招。英國有研究指出，有接近1成確診的患者出現紅疹，可能是新冠肺炎的第4個病徵，而出紅疹更是部分確診患者唯一出現的病徵。

【美國疫情】封城抗疫精神崩潰？吸毒死亡人數創新高

【美國疫情】4州增3.6萬確診 132年歷史花車巡遊取消

根據英國國民保健署（NHS）的指引，新冠肺炎患者主要有3大病徵，包括發燒、持續咳嗽和味覺改變。但英國有研究小組指出，除了上述3個病徵外，出紅疹也可能是新冠肺炎的主要病徵。

研究小組對英國追蹤病毒應用程式的33.6萬名用戶數據作分析，發現在病毒檢測呈陽性的人當中，有8.2%的人出現紅疹。至於在檢測呈陰性的人當中，則有5.4%的人出現紅疹。至於未有檢測但出現新冠肺炎3種主要病徵的人，其中8.2%都出現紅疹。

新冠肺炎恐成腦疾病 可引起中風等併發症

【美國疫情】Walmart逾5000分店 要求顧客戴口罩

研究人員再調查約1.2萬名出現紅疹、懷疑或已確診者，約有17％確診者認同紅疹為其首要出現的症狀。約有21%確診者表示，出現紅疹為他們唯一出現的病徵。

研究指3種與新冠肺炎相關的紅疹 種類 情況 蕁麻疹 皮膚表面突然出現發癢的紅腫塊，通常從手掌或腳掌開始劇烈痕癢。 水痘型紅疹 出現紅色腫塊，面積通常較小而會發癢，通常於手肘、膝蓋和手腳背面出現。 凍瘡 手指或腳趾上出現紅色或紫色腫塊，可能會疼痛，但通常不會發癢。

研究人員表示，多種病毒感染都會影響皮膚，但研究結果反映，出現紅疹可能是新冠肺炎的首要或唯一症狀。研究人員呼籲民眾如突然出現紅疹，應自我隔離和盡快進行新冠病毒檢測。

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

責任編輯：何穎兒