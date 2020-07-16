【港股回吐】新經濟股挫港股轉弱 大市走向還看哪些指標？

港股走勢轉弱，今日挫逾300點，而且走勢上至今已現6連陰。作為市場熱炒的新經濟股亦連日回落，為大市添陰薶。

新經濟股今日全綫走低，科網龍頭股都急挫，其中小米 （01810） 跌6%，現3連跌，其他ATMX股亦跌3%至6%。其他二綫新經濟股亦下滑，金山軟件 （03888） 及微盟 （02013） 分別13%及10%。

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早前新經濟股持續走高，成為市場焦點，亦帶旺港股氣氛。外圍科技股造好，美國納指屢創新高，帶動新經濟股走高紛破頂。惟現時新經濟股已現疲態，港股亦由高位回落，現6連陰，是否短線乏力？

港股早前的強勢除了受新經濟股的帶動，還有其他因素支持，要判斷港股短綫是否轉弱，可先看這些指標是否轉弱。

內地為股市降溫 A股回軟

港股今月輪升浪升，其中重要的推手為內地A股。A股現大牛市，上證衝破3400關口，再創5年高位，而且成交配合，兩市持續每日現逾萬億成交。A股資金市，利好港股追落後，推動港股隨A股走高。惟A股持續走高後，當局憂股市過熱的風險出現，監管層連續釋出降溫訊號，加上社保基金減持交行A股，令A股回軟。上證綜指現3連跌，而且跌幅愈跌愈大，今日跌逾4%。A股疲弱，短期利淡港股。

港股成交仍旺 千億成交持續

近日資金湧港，推動港股成交暢旺。7月份曾出現多日逾2,000億元的成交額，至今雖然走勢轉弱，每日成交仍維持於逾1,000億元之上，反映資金仍流港股，成港股的支持。

北水續湧港 成港股支持

另方面，北水資金湧入港股的趨勢持續，亦利好港股短期走勢。至今錄得北水已連續24日流入港股，單計7月至今，港股通已錄得逾500億元北水淨流入。北水續湧港股亦成港股的支持。

暫時港股的成交暫見明顯轉弱，北水亦未見流出，港股短綫未虞太淡。惟須續留意兩指標，一旦轉弱將利淡港股。消息面上，現時中美緊張關係，以及疫情會否再惡化，都左右港股的走向。

責任編輯：錢家鋒