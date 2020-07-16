【中美角力】大摩：中國不會將人民幣作為對付美國的手段

▲ 弱人民幣一直被市場視作中國應付美國的手段，因弱人民幣可增加中國出口貨品的吸引力，增加中國貨在國際市場的競爭力。

中美角力升溫，摩根士丹利首席經濟師Chetan Ahya接受CNBC訪問時表示，即使中美兩國關係趨緊張，中國不可能將人民幣作為對付美國的手段。他認為，現時有一種新趨勢在蘊釀，中國不想人民幣過於波動，或不想人民幣被視作不適合長遠成為儲備貨幣，「美元仍然是全球儲備貨幣，但中國正致力推動人民幣在國際市場的應用」。

弱人民幣一直被市場視作中國應付美國的手段，因弱人民幣可增加中國出口貨品的吸引力，增加中國貨在國際市場的競爭力，美國總統特朗曾指責中國政府人為地將人民幣壓低。

高盛：中美角力或成市場短期「嘈音」

去年人民幣兌每美元跌穿7時，特朗普政府一度將中國標籤為貨幣操縱國。現時人民幣在岸價兌每美元約6.9868水平，離岸價亦在6.9872左右徘徊，兩者均較5時升值。

Ahya稱，中國未來會更專注於擴展其在地緣政府方面的發展，盡量令人民幣保持平穩，令那些有投資中國資產的投資者覺得人民幣可以有儲備價值。

高盛預期人民幣兌每美元於未來12個月會升至6.7，因中國經濟逐步走出疫情。高盛早前亦發表報告，指雖然金融市場短線會將焦點放在中美兩國關係，因調查顯示白宮明年會換人，但投資者不應被短期的「嘈音」困擾，主要由於中國本土基本面持續改善，疫情受控，貿盈正在擴大，而且股市及利率正處於上升軌。

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