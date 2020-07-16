【移民海外】疫情下飛唔到但無阻港人買海外樓　塞浦路斯盤有一半買家來自香港

自今年初開始新冠肺炎席捲全球，本港經濟大受打擊，但仍無阻港人移居海外的決心，其中位於地中海的塞浦路斯，也是歐盟國家之一，於過數月的疫情間，雖然買家未能親身到現場參觀，但仍錄不少港人入市當地住宅個案。據當地龍頭發展商樂浦地產的數據，該公司旗下單位的買家中，有約一半來自香港及東南亞人士。

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過去數月，疫情下全球航空業幾乎停頓，塞浦路斯發展商樂浦地產在這段期間推出了多項售樓措施，令港人仍然可安座在家中購入塞浦路斯物業，包括為所有可供選購之單位進行拍攝，為準買家提供深入的視頻錄像以供參考；而買家只需繳付10%訂金，即可預留心儀單位，於完成交易前，若買家改變主意，可透過訂金轉移購買其他單位。對於那些在選擇等待解除禁飛令後親身到塞浦路斯完成交易的買家，樂浦地產在疫情後將會向他們提供到達當地的交通及住宿費用。

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以上策略成功吸引國際買家垂青，公司期內錄得逾30宗成交，其中來自香港及東南亞的買家更估銷售額的五成，當中以擁有五星級酒店設施的海濱公寓最受歡迎。樂浦集團副總裁Pantelis Leptos表示：「在理想的情況下，國際買家在交樓前都希望親自到達當地，或派一位值得信賴的朋友收樓。儘管我們正處於前所未見的非常時期，仍看到香港投資者對投資塞浦路斯住宅物業的慾望。因此，我們盡可能靈活地處理，在疫情下仍然能夠滿足他們的需求。」

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樂浦集團其中一個最受香港買家歡迎的項目，是位於利馬索爾的藍色海灣。項目位於利馬索爾市中心臨海地區，提供247個臨海單位，項目於2021年峻工，單位售價由113.8萬歐元（約1,009.6萬港元）起。目前為止，該項目超過50%買家來自亞洲。



塞浦路斯是位於歐洲地中海的小國，位列全球著名度假勝地頭五名位置，當地每年大部份日子都是陽光普照，是地中海區最美麗的地區之一由英國出發乘坐航班到塞浦路斯只需四小時。不少外地人士選擇聚居於塞浦路斯，因此英語在當地廣泛使用。塞浦路斯的醫療先進，但生活指數卻處低水平，最重要的是當地沒有房地產、財產稅和遺產稅。

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為何愈來愈多港人投資塞浦路斯物業﹖皆因當地設有塞浦路斯公民身份投資計劃（Cyprus Citizenship programme），該計劃吸引亞洲投資者之處，是投資者可透過該計劃可直接進入歐盟。年滿18歲的非歐盟國家居民可通過購買不少於200萬歐元（約1,734萬港元）的房產，以及向研究與開發基金額外捐款75,000歐元（約65萬港元）和土地開發機構捐款75,000歐元（約65萬港元），即合共最少215萬歐元（約1,900萬港元）申請，約6至8個月便可成功申請取得護照，可說是最快速度入籍的國家之一。

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若乎合以上條件，投資者將可獲得塞浦路斯公民身份，公民有權在塞浦路斯，以及整個歐洲的任何地方居住、工作、旅遊、居留和留學，更可免簽証前往超過155個地區及國家，包括加拿大、瑞士和冰島。塞浦路斯護照只需六個月便能生效，終生有效，覆蓋申請人配偶和任何不超過28歲的受撫養子女。



值得留意的，是疫情期間塞浦路斯政府比其他國家更早實施了封鎖措施和旅行限制以壓止疫情，因此，與歐洲其他地區相比，塞浦路斯的感染率和傷亡率是最低的。與 2019 年同期相比，2020 年第一季度塞浦路斯的居留權申請數量增加了250%。然第二季度有所下降，但最近關於塞浦路斯的查詢大幅增加，顯示投資者一直蠢蠢欲動，等待疫情後解除旅遊限制，便會作出投資舉動。

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