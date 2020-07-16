【Netflix煲劇】Netflix戲邊套好？十大最高收視原創電影首揭曉

▲ Netflix戲邊套好睇？十大最高收視原創電影揭曉

新冠病毒疫情下，擁有眾多獨家內容的串流影視平台一哥Nerflix（美：NFLX），訂戶人數大增。Nerflix的原創電影有多受歡迎？Netflix近日首度披露10大最受歡迎的原創電影收視資料，多部曾成為熱話的作品，如《蒙上你的眼》（Bird Box）、《愛爾蘭人》（The Irishman）等都榜上有名。

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上架後首四周，觀看人數最多的十部Netflix原創電影：

1 《驚天營救》（Extraction）：9,900萬

▲ 《驚天營救》（Extraction）

2 《蒙上你的眼》（Bird Box）：8,900 萬

▲ 《蒙上你的眼》（Bird Box）

3 《史賓賽的機密任務》（Spenser Confidential）：8,500萬

▲ 《史賓賽的機密任務》（Spenser Confidential）

4 《鬼影特攻：以暴制暴》（6 Underground）：8,300萬

▲ 《鬼影特攻：以暴制暴》（6 Underground）

5 《奪命鴛殃 》（Murder Mystery）：7,300萬

▲ 《奪命鴛殃 》（Murder Mystery）

6 《愛爾蘭人》（The Irishman）：6,420萬

▲ 《愛爾蘭人》（The Irishman）

7 《三重邊界》（Triple Frontier）：6,300萬

▲ 《三重邊界》（Triple Frontier）

8 《小姐妳哪位》（The Wrong Missy）：5,900萬

▲ 《小姐妳哪位》（The Wrong Missy）

9 《饑餓鬥室》（The Platform）：5,620萬

▲ 《饑餓鬥室》（The Platform）

10 《最佳出租男友》（The Perfect Date）：4,800萬

▲ 《最佳出租男友》（The Perfect Date）

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10大最受歡迎Netflix電影中，首4部都屬驚悚片或動作電影，而且演員陣容鼎盛，如《驚天營救》主角便是在Marvel《復仇者聯盟》系列演「雷神」的Chris Hemsworth，《蒙上你的眼》女主角Sandra Bullock亦是美國知名演員。

原創內容無疑是Netflix未來能否繼續發展下去的關鍵，串流平台競爭愈來愈激烈下，觀眾為何看Netflix而非其他平台，原創內容是否吸引是重要因素之一。

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蘋果（Apple，美：AAPL）的自家影片平台Apple TV Plus，上周有重量級電影《怒海戰艦》（Greyhound）上映。蘋果似乎亦參考了Netflix電影的成功方程式，《怒海戰艦》正是戰爭動作片，且由影帝湯漢斯（Tom Hanks）主演。

責任編輯：文青青

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