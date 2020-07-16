五眼聯盟分裂？　新西蘭不排除用華為未來技術建設5G

英國周二(14日)宣布在5G網絡建設中禁用華為設備，但五眼聯盟之一新西蘭，有高官表示，不會仿效英國的做法。



據新西蘭廣播電台（RNZ）7月16日報道，新西蘭政府通信安全局（GCSB）部長利特爾（Andrew Little）表示，雖然英國決定禁止使用中國電信企業華為設備建設5G網絡，新西蘭政府不會在5G發展中禁止使用華為的技術與設備。利特爾在聲明又指，新西蘭政府不排除使用華為未來的技術。「新西蘭沒有禁止任何電信供應商。」

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他又指，新西蘭政府於2013年訂立《電信（攔截能力和安全）法案》（TICSA），確保新西蘭在網絡安全上有完善和獨立的監管程序。



利特爾說：「TICSA自實施以來運作良好。我們有信心新西蘭的電信網絡是安全的。」



他說，每一個決定都是在個案的基礎上作出的，並且符合新西蘭法律。



美國和澳洲是五眼聯盟首先禁止華為參與5G網路的國家，新西蘭拒絕一間無線通訊公司全面使用華為設備的決定。英國1月針對華為制定限制，直到近日在多方壓力下，宣布停止在5G建設中使用華為設備。加拿大則尚未決定禁止或限制使用華為設備。

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