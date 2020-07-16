【新冠疫情】內地戲院7月20日重開　呢3隻影業股升唔起？

內地新冠疫情趨緩和，國家電影局宣布，低風險地區在戲院各項防控措施有效落實到位的前提下，可於下周一（20日）有序恢復開放營業，中高風險地區影院暫不開放。

受此消息刺激，影業股今日走勢大幅波動，均出現先升後倒跌。截至2時半，IMAX中國（01970）報13.24元，跌3.2%，最高曾升12.5%至15.4元；貓眼娛樂（01896）報14.16元，跌3%，最高曾升9%至15.96元；阿里影業（01060）報1.12元，跌4.3%，最高曾升6%至1.24元。

相關文章：【中國經濟】第二季度GPD揭盅 按年增長3.2%勝預期

根據國家電影局要求，開放的影院需實施以下措施：

1 調整售票方式，全部採取網絡實名預約、無接觸方式售票；

2 實行交叉隔座售票，保證陌生觀眾間距1米以上；

3 每場上座率不得超過30%；

4 合理安排場次，電影放映場所減少放映場次，日排片減至正常時期的一半；

5 控制觀影時間，每場不超過兩個小時；

6 延長場間休息時間，對影廳充分清潔與消毒；

7 不同影廳錯時排場，避免進出場觀眾聚集。