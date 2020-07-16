Google擬投資印度100億美元　發展數碼經濟

「Google for India Digitization Fund」將在未來5至7年內通過股權投資，合作夥伴關係和基礎設施支出，向印度科技領域投入100億美元。

這項投資將針對印度市場需求，開發新產品和服務，幫助企業進行數碼轉型，並在健康、教育等領域利用數字技術和人工智能來實現社會公益和農業。

印度達13億人口，雖然有逾一半人口尚未成為網絡活躍用戶，但也成為不少科企機遇。在過去15年中，印度已經吸引了數十億美元的投資，其中包括Google，Facebook，Netflix和Twitter等，迅速利用互聯網的繁榮來賺錢。這些數字顯示，儘管政府在網絡上施加更多管制，但其仍有巨大的增長潛力。

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