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【外賣商機】外送平台紛推優惠吸客　Uber Eats7月份有咩優惠？

商業 14:35 2020/07/16

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外送平台Uber Eats表示，預期市民對美食外送服務的需求將會再次上升。(Uber Eats官網截圖)

近日政府再次收緊有關食肆堂食及餐飲業務的限制，晚上6時起禁止食肆堂食，只可外賣。外送平台Uber Eats表示，預期市民對美食外送服務的需求將會再次上升，故7月份推出各種優惠，同時透過不同方案協助合作餐廳。

【外賣商機】外賣合作查詢急增逾40宗　平台：餐廳憂做不到生意

Uber Eats發言人表示，明白到餐飲業於過去一年面對各個挑戰，故會致力協助合作餐廳共度時艱，仍然保持早前推出的援助措施，如餐廳夥伴可選擇將以往的每週費用結算改為每日結算；所有新加入 Uber Eats 的合作餐廳亦獲豁免一次性啟動費；同時推出餐廳貼士功能，鼓勵食客於結賬時選擇以10 元貼士支持心愛的餐廳。

為助餐廳與忠實食客建立長遠關係，Uber Eats最近亦推出顧客禮遇計劃。當顧客消費滿最低金額或提交合資格訂單，合作餐廳便會提供獎勵，包括不同折扣優惠。成為餐廳的熟客將享有更多獨家資訊，以訂單賺取獎勵，已加入計劃的餐廳包括九份飽、棋哥燒鵝X炯記餐室、吉龍糖黑糖茶飲專賣店等。

事實上，Uber Eats 不時推出各種迎新優惠吸引新用戶加入平台，亦與餐廳夥伴及其他合作夥伴推出各種優惠回饋食客，其7月份之最新優惠如下：

優惠 詳情 有效期
新用戶 新用戶首單外賣輸入優惠碼「NEW07」，即享減$80優惠 即日起至7月 19 日
新用戶輸入優惠碼「HKUE」，首單即享5折優惠（最多可獲$100減免） 即日起至8月 31 日
DBS 信用卡 持有 DBS 信用卡的 Uber Eats 新用戶於首單滿HK$100，輸入優惠碼「DBSN50」即享減 HK$50 優惠 即日起至7月31 日
以 DBS 信用卡落單滿 HK$120，輸入優惠碼「DBSE30」可享四次 HK$30 優惠
免送餐費 於譚仔雲南米線落單滿HK$80 ，可以優惠碼「FDTAMJAI」即享三次免送餐費優惠 即日起至7月31 日
憑優惠碼「F07HK」於指定餐廳落單，可享三次滿 HK$90 免送餐費優惠

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責任編輯：蘇穎琪

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