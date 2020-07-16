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【疫市求生】火鍋店晚市無堂食　加推早鳥、下午茶優惠吸客

商業 14:14 2020/07/16

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全港昨日首次實施「晚6朝5」禁止堂食，食肆生意大受影響，有商戶選擇提早開店，「延長戰線」。（資料圖片）

全港昨日首次實施「晚6朝5」禁止堂食，只可外賣，食肆生意大受影響。晚市作為火鍋店的主要收入來源之一，有人選擇暫時休業，但亦有商戶選擇提早開店，「延長戰線」。

【外賣商機】外送平台收費貴　餐廳正研自家網站及Lalamove送餐

早烏、下午茶火鍋6折
台式火鍋店寬巷子傳訊總監林柏希預計，晚市禁止堂食實施的一星期，生意至少急挫一半。為應對是次的抗疫政策，該店提早1小時開門，同時於日間提供低至6折優惠。他解釋，晚市無法做生意，唯有透過其他時段吸客。據林觀察，昨日亦多了食客特別在下午4時左右的「下午茶時段」吃火鍋；今日亦有食客早上11時便前來光顧，更笑指「未試過那麼早吃火鍋」。

寬巷子提早1小時開門，同時於日間提供低至6折優惠。（Facebook圖片）

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外賣運作暢順　火鍋店：外賣平台收費貴
寬巷子亦有提供晚市外賣，昨日有5宗外賣定單，而今日截至中午，亦有3宗。林柏希續指，由於第一波疫情爆發時，已積極開拓外賣市場，故昨日的運作仍算暢順。雖然提早開店盡量吸客，加上有外賣生意，但他坦言現時只屬「吊命」。

不少食肆亦於外賣平台上架，務求盡快加入外賣戰場。不過，寬巷子未有於外賣平台上架。林解釋，外賣平台的收費昂貴，向食客及商戶雙邊收費。因此，該店考慮後，選擇自行接單，所節省的成本改為向顧客提供優惠。他又續指，本身品牌講求食物擺盤的外觀，而外賣亦略遜一籌，故不願交託予外賣平台。

【外賣商機】無堂食港人變在家煮食？　餐廳推外賣兼售食材餐包

記者：葉泳珊

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