最近流入中港股票資金是否可持續？

在我們的2020年第3季的《CIO洞察–傲然屹立》發佈後，不少的客人都提出了有關投資的問題，由於問題眾多，我們選取了部分最多客人提出的問題在本星期及下星期解答。

問題一：大蕭條期間的利率是多少？相對於現時的利率，市場表現如何？

答：根據Robert Shiller的數據，大蕭條的長期孳息率從1932年的3.68%跌至1941年的1.95%低位。當時的美國股票一直等到第二次世界大戰後才開始高飛。但現時的情況與大蕭條期間困擾美國經濟的眾多問題不同，新冠肺炎危機本質上是暫時性的，再加上聯儲局的量化寬鬆措施使美國長期債券孳息率比大蕭條時跌幅更大，令到美國股票的反彈是急劇的。我們預期當全球感染率減少時，經濟活動將恢復正常。

問題二：如何看公司的資產負債表表現不濟，但股市仍在上漲的現象？

答：自2008年全球金融危機以來，不少公司已經開始改善資產負債表的質量，全球資產債務比率從31%改善至23%，而負債權益比則從超過200%降至140%。這些因素在過去十年都在推動全球股票表現強勁中發揮了作用。我們預計超低利率環境將維持一段時間，這有助減輕企業的償債負擔，同時令這些公司的資產負債表出現韌性和提高效率。另外，聯儲局現時在二級市場通過向ETF和個別債券市場的直接買入債券亦為公司提供了支持。

問題三：最近流入香港/中國股票的資金是否可持續？

答：我們認為在現行的升勢中，香港/中國股市跟隨全球股市的步伐正在“追落後”。而且兩地市場有一些特定的市場因素在推動現時的升勢，例如中國的經濟勢頭自重開以來就顯示出復甦的跡象；另外，更中國新經濟的美國存託憑證（ADR）計劃到香港第二上市，預計將會有更多的資金流入。

鑑於篇幅有限，如有興趣了解更多，可以參閱我們7月9日出版的《CIO市場透視》，或與我們的客戶經理聯絡。