【美國疫情】4州增3.6萬確診 132年歷史花車巡遊取消

▲ 【美國疫情】4州增3.6萬確診 132年歷史巡遊取消

美國疫情嚴峻，加州、亞利桑那州、德州和佛羅里達州的一共新增3.6萬人確診新冠肺炎。新症主要來自美國第二大城市、加州洛杉磯，其確診和死亡病例不斷增加，擁有132年歷史的玫瑰花車巡遊取消，為史上第4次。惟多個學區在沒有明確指示下，按原定計劃復課。

美國加州玫瑰花車巡遊（Rose Parade）主辦單位周三（15日）宣布，取消明年元旦的巡遊。花車巡遊自1891年開辦以來，只在戰爭期間停辦過3次，分別是1942年、1943年及1945年。

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加州、亞利桑那州、德州和佛羅里達州周三合共增加了3.6萬人確診、450多宗死亡病例。美國累計超過349萬人確診，超過13萬人死亡，愈來愈多官員提倡戴口罩。

阿拉巴馬州一日內有40人死亡，當地官員要求民眾戴口罩。

德州周三新增超過1萬人確診，共和黨州長阿博特（Greg Abbott）強調，戴口罩是避免再次封城的方法，但仍未實施「口罩令」。

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蒙大拿民主黨州州長布洛克（Steve Bullock）要求民眾在室內場所或4人以上的戶外聚會戴口罩。

俄亥俄州共和黨州長德維恩（Mike DeWine）遭黨友批評後，在電視演講中呼籲民眾，遵守防疫措施以保護鄰居，但未有強制民眾戴口罩。

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記者：韓羚