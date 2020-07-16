軟銀願景基金去年勁蝕180億美元　疫境尋寶關注三大領域

2017年軟銀願景基金橫空出世，創下一千億科技基金規模，大手投資88間公司，惟近期披露去年勁蝕180億美元，而陷入財困之際，全球今年初又爆發新冠疫情，旗下投資的公司預料至少有15間破產。不過，疫情下民眾日常生活的行為改變，軟銀願景基金首席執行官Rajeev Misra透露，該基金在「疫境」期間一直尋寶，有三個技術快速出現變革的領域，在過去幾個月一直獲該基金投資。

1）外賣服務

Misra認為人類的飲食方式正在發生根本性的變化，形容整個食物生態系統（food ecosystem）將出現巨變。其中，「影子廚房」（Dark Kitchen）的誕生便是一例，這些廚房不提供座位、沒有用餐區和侍應，甚至連店面都沒有，只出現在外賣平台的APP上，專門為餐廳解決外賣訂單。目前願景基金是外賣公司DoorDash和UberEats的最大股東，還有大手投資阿里巴巴旗下中國外賣公司餓了麼。

2）虛擬學習

Misra直言教育對社會極為重要，而且有助於解決貧富懸殊問題，該基金已關注不同網上教育的公司，例如百度於2014年推出的線上補習應用程式作業幫（Zuoyebang）。據報，軟銀在6月底已注資7.5億美元。

3）醫療保健

生命科學（Life Science）和網上醫療保健亦是該基金感興趣的領域。Misra說，藥物研發的過程通常需要很長時間，而且涉及數十億美元，但不少創新型初創公司正加速這方面發展；而且疫情下各國實施封鎖措施，在網上問診、涉及運用人工智能的醫生應用程式冒起，高達十分之一的美國人使用這些服務，預料會為醫療保健行業帶來強勁增長。