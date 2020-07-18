Apple予員工新冠病毒試劑盒　作家中檢測

新冠肺炎疫情持續，有科技為降低員工感染機會，推出多個措施。據外媒報道，Apple公司將把Covid-19測試套裝直送員工家中進行檢測後，試劑盒將會運送至檢測點處理，而測試結果將送返員工家中。是次措施可讓Apple員工可以在足不出戶的情況下進行新冠病毒測試。

新冠肺炎確診個案在美國數個州持續上升，Apple一直對重開辦公室和零售店抱持謹慎態度。Apple於3月初重開100多間美國分店，但在上個月起又連續關閉達90間分店，僅在幾間門市提供路邊取貨。

Apple又計劃於本年關閉大部分辦公室，尤其位於美國地區將暫停開放，預料美國員工至年底未必能全面復工；至於亞太和歐洲其他地區則會根據當地衛生部門建議，於未來數月全面重開。

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