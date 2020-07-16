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大批帳戶遭黑客入侵 我們可怎保護自己？

環球社會熱點 13:58 2020/07/16

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美國前總統奧巴馬、前副總統拜登等Twitter帳戶遭黑客大舉入侵，令Twitter網絡安全再度惹關注。有美國科技網站就趁著今次Twitter遭黑客入侵一事，教導普羅大眾如何加強Twitter等社交平台帳戶的安全，免遭黑客入侵。

大批名人及企業帳戶周三遭黑客入侵，發帖文呼籲民眾以比特幣捐款，更稱可獲雙倍金額回贈。法新社引述有科技網站指，黑客共成功騙取有12.8個比特幣（近86萬港元）。

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美國科技網站CNET報道指，很多人以為設定複雜的密碼是首要的步驟，然而雙重認證（Two-factor authentication）才是首要。

雙重認證是在輸入密碼後，需要再作額外步驟才能登入帳戶，例如需要輸入SMS驗證碼。報道認為，此方式會令只能盜取用戶密碼的黑客，難以入侵帳戶。

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另外，使用獨特而又複雜的密碼固然是重要的保護方法。報道提醒民眾，盡量避免在不同社交平台使用相同的密碼，以減低遭黑客入侵的風險。

報道又指，民眾在查閱電郵時應要謹慎，提防一些偽冒社交平台所發出的郵件，不要隨便按進電郵內的連結，甚至輸入帳戶密碼。

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責任編輯：楊心悅

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