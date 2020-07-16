【美國疫情】封城抗疫精神崩潰？吸毒死亡人數創新高

▲ 今年在新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情的陰霾下，上半年受各項抗疫措施影響，令吸毒過量人數已較去年同期大幅增加。

美國吸毒過量的人數在2018年首次回落，但在去年數字卻回升至近7.2萬創新高，今年在新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情的陰霾下，上半年受各項抗疫措施影響，令吸毒過量人數已較去年同期大幅增加，其中黑人和西班牙族是受影響較大的弱勢群體。

《紐約時報》引述多位專家表示，新冠肺炎疫情的陰霾嚴重影響國民的精神健康，變相增加吸毒誘因；若是戒毒人士便更加脆弱，容易故態復萌。而實施封城令，居家令、保持社交距離等抗疫措施亦令吸毒者無法獲得適切的援助，令今年上半年的吸毒過量死亡數字較去年同期大幅增加，預料今年吸毒過量死亡數字將是2016年以來最大升幅。

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根據各州政府的健康部門統計顯示，各地在今年上半年與毒品相關的死亡數字都有增加，其中特拉華州（Delaware）是重災區，較去年同期飆升6成；華盛頓（Washington）、洛杉磯都較去年同期增加35%；在科羅拉多州（Colorado），單是3月的居家令，已令當地與毒品相關的死亡數字較去年同期增加3成。

種族上，黑人和西班牙裔亦屬於弱勢。自去年起，黑人和西班牙裔人口的吸毒過量死亡率已有增加趨勢。在費城，去年白人吸毒過量死亡率下跌3%，黑人和西班牙裔的吸毒過量死亡率則分別增加14%和24%。

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根據美國疾控中心數據顯示，美國去年有71,999人死於吸毒過量，較2018年增加5%；吸毒過量的死亡數字一直高過車禍、槍擊案、愛滋病等，而近年吸毒過量死亡數字的增加，更拉低美國平均壽命。

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記者：葉芷樺