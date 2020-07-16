  • 32°C
香港時間 : 2020716日 (四) 14:37
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國疫情】封城抗疫精神崩潰？吸毒死亡人數創新高

環球社會熱點 13:45 2020/07/16

分享：

今年在新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情的陰霾下，上半年受各項抗疫措施影響，令吸毒過量人數已較去年同期大幅增加。

美國吸毒過量的人數在2018年首次回落，但在去年數字卻回升至近7.2萬創新高，今年在新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情的陰霾下，上半年受各項抗疫措施影響，令吸毒過量人數已較去年同期大幅增加，其中黑人和西班牙族是受影響較大的弱勢群體。

《紐約時報》引述多位專家表示，新冠肺炎疫情的陰霾嚴重影響國民的精神健康，變相增加吸毒誘因；若是戒毒人士便更加脆弱，容易故態復萌。而實施封城令，居家令、保持社交距離等抗疫措施亦令吸毒者無法獲得適切的援助，令今年上半年的吸毒過量死亡數字較去年同期大幅增加，預料今年吸毒過量死亡數字將是2016年以來最大升幅。

【日本疫情】東京日增280確診 恐叫停國內旅遊補貼計劃

【澳洲疫情】100萬失業 失業率22年最高 南澳最嚴峻

根據各州政府的健康部門統計顯示，各地在今年上半年與毒品相關的死亡數字都有增加，其中特拉華州（Delaware）是重災區，較去年同期飆升6成；華盛頓（Washington）、洛杉磯都較去年同期增加35%；在科羅拉多州（Colorado），單是3月的居家令，已令當地與毒品相關的死亡數字較去年同期增加3成。

種族上，黑人和西班牙裔亦屬於弱勢。自去年起，黑人和西班牙裔人口的吸毒過量死亡率已有增加趨勢。在費城，去年白人吸毒過量死亡率下跌3%，黑人和西班牙裔的吸毒過量死亡率則分別增加14%和24%。

【美國疫情】華府抗疫有分歧 福西反駁指控不尋常

【美國疫情】Walmart逾5000分店 要求顧客戴口罩

根據美國疾控中心數據顯示，美國去年有71,999人死於吸毒過量，較2018年增加5%；吸毒過量的死亡數字一直高過車禍、槍擊案、愛滋病等，而近年吸毒過量死亡數字的增加，更拉低美國平均壽命。

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

記者：葉芷樺

相關文章

【日本疫情】東京多日確診破百 部份企業停業、上調疫情級別
2020/07/15
【日本疫情】東京多日確診破百 部份企業停業、上調疫情級別
【美國疫情】美媒揭醫療物資短缺 華府庫存見底
今日
【美國疫情】美媒揭醫療物資短缺 華府庫存見底
【美國疫情】首有州長確診 俄克拉何馬州長不愛戴口罩
今日
【美國疫情】首有州長確診 俄克拉何馬州長不愛戴口罩
【疫情焦點】美疾控中心主管促民眾　戴口罩和保持社交距離
今日
【疫情焦點】美疾控中心主管促民眾　戴口罩和保持社交距離
中法就盡快恢復兩國定期航班達成共識
今日
中法就盡快恢復兩國定期航班達成共識
疫情 費城 洛杉磯 特拉華 科羅拉多 美國 肺炎 愛滋病 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

大批帳戶遭黑客入侵 我們可怎保護自己？

下一篇文章

【日本疫情】東京日增280確診 恐叫停國內旅遊補貼計劃
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【澳洲疫情】確診破萬 悉尼集體感染源自墨爾本
【澳洲疫情】確診破萬 悉尼集體感染源自墨爾本
美軍準航母火勢過日未滅 400水手頂千度高溫搶救
美軍準航母火勢過日未滅 400水手頂千度高溫搶救
新型冠狀肺炎全球疫情（07月16日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月16日 時間14:00）
【美股開市】疫苗報佳音+高盛績佳 道指升400點
【美股開市】疫苗報佳音+高盛績佳 道指升400點
【美國疫情】Tesla堅持復工 傳逾百員工感染、過千人高危
【美國疫情】Tesla堅持復工 傳逾百員工感染、過千人高危
美國正式否認中國南海主權 中美南海軍力誰佔上風？
美國正式否認中國南海主權 中美南海軍力誰佔上風？