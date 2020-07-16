瑞銀：富豪撈底後正套利離場　下半年股市恐疲軟

瑞銀表示，該公司最富裕的客戶 從3至5月期間的股市暴跌和迅速反彈中獲利， 現正尋求將資金撤出股市，並將獲利投資於低流動性的私募資產。

瑞銀周四（16日）公布旗下120個家族辦公室（family offices）的調查，這些家族辦公室平均財富為16億美元，在5月的投資表現跑贏對沖基金、基準指標甚至大市。

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瑞銀全球家族辦公室負責人Josef Stadler稱，在3月全球股市大跌期間，瑞銀的 最富裕的客戶 大舉融資進場，3月及4月中旬都錄得貸款紀錄新高。他形容，這些客户「不是買5千萬美元，而買入超過10億美元的股票」，並從中賺了很多錢。

Stadler續指，現時他們已從股市反彈獲利，並有意從股市撤走，改為投資在 低流動性的私募資產 。他指，這種套利離場的趨勢在亞洲已很明顯，預計今年第4季至明年初首數個月會再加速，今年下半年股市將會疲軟。

當被問到香港動盪及與中國的緊張關係有否影響富豪的投資決策，Stadler表示沒有看到資金撤出香港的跡象，並指客戶從多年開始就已在全球各地作出部署，他們傾向於分散風險，並依據長期策略作決定。