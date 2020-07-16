【科技抗疫】Facebook推新闢謠專區　消除民眾對新冠肺炎誤解

▲ Facebook今（16日）宣布推出一個全新功能專區，為新冠肺炎相關的信息闢謠及解釋。

新冠肺炎在多國蔓延，恐懼更讓新冠肺炎相關的假資訊在社交平台上不斷擴散。社交平台之一的Facebook也加緊處理不實消息，今（16日）宣布再推出一個全新功能專區，為新冠肺炎相關的信息闢謠及解釋。

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Facebook宣布，盼能防止新冠肺炎虛假信息傳播，特意新增專區。示範介面顯示，Facebook將以世界衛生組織作為可信賴的消息來源，透過整合WHO的資訊作一些簡短的事實陳述，簡單解釋新冠肺炎資訊，以及將一些傳言擊破，例如：「尚無證據顯示，羥氯喹（hydroxychloroquine）能有效治療、預防或治癒新冠肺炎。」

▲ Facebook整合WHO的資訊作一些簡短的事實陳述，簡單解釋新冠肺炎資訊，以及將一些傳言擊破。（Facebook官方圖片）

事實上，Facebook在疫情爆發以來，曾多次採取措施預防假消息散播。當中包括與非營利網站FactCheck.org合作，允許用戶舉報虛假新聞。同時，該企4月也曾推出位置顯示功能，讓用家看到熱門內容的來源，打擊假資訊傳播。

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責任編輯：曾曉汶