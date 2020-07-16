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疫情「喚醒」企業轉型　如何幫手慳人力成本？

科技 13:39 2020/07/16

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Workday亞太及日本主席David Webster指出，企業再不數碼轉型，就無法在下個問題爆發時，做好充足準備。

本港第三波新冠肺炎疫情爆發，經濟環境挑戰大，要確保公司營運的持續性，適當調配人力資源是關鍵。

專注於人力資本管理方案的供應商Workday，其亞太及日本主席David Webster形容，疫情有如「Wake up call」，敦促企業加快數碼轉型，以在經濟浪潮中坐穩。

各行業採雲端　提高業務彈性

Webster接受本報專訪時稱，全球大流行迫使企業加快數碼轉型，方能靈活應付變化急速的市場，遙距工作便是其中一個緊急措施。

「每當談論資源管理，最大成本往往來自人力。」他表示，企業每年檢討財務及人力資源計劃，面對外部環境不斷變，亦要提高適應力。人力資本管理解決方案講求設備間無縫連接，在App及電腦版均方便企業整合資源，隨時隨地查看業務、財務及員工狀況，包括實時通報有多少員工確診，從而重新評估勞動力及財務，快速調整工作模式，使決策更加敏捷，為公司好好把關。

David Webster提醒，企業比以往任何時候更需要了解員工，以及掌握甚麼措施行之有效、甚麼行不通，才能改善決策。

裁員消息不絕於耳，企業會否慳得就慳，減少科技投資？他認為疫情才是觸發企業快速轉型的契機，「如果再不數碼轉型，企業就無法在下個問題爆發時，做好充足準備。職場目前亦經歷改革中，例如幾年前不會舉辦網絡研討會，或僱用世界另一端的員工。」他續言，留意到不同行業，亦正加快採用雲端運算，提高業務彈性。

外部衝擊無從預料，要度過逆境，內部業務也須考慮連續性。為協助企業應付更嚴峻的環境，Workday月初推出增強分析應用Workday People Analytics，幫助機構識別團隊面臨的重大風險和機遇，並透過敘述形式來表達這些洞察，讓人力資源部門和管理層快速作出明智決策。例如借助機器學習，分析員工的人口統計資料，在性別認同、種族、民族和世代等範疇上，提出見解和趨勢。

【數碼轉型】法律界採創新科技　省時減成本

本地營商困難　調查：逾7成企業冀藉數碼轉型減成本

如AI助理　自動解答員工疑難

該應用亦能完成「大海撈針」的使命，系統擷取僱用、轉移和離職的資料，幫助了解人員流動和薪酬成本的趨勢。例如許多因疫情而轉移工作地點的企業，可以按地區和辦公室分析員工成本來調配資源，以將開支減至最低；了解機構流失率最高的部門，有助日後挽留人才。

針對疫情，個案管理應用Workday Help則如人工智能（AI）助理般，自動解答員工疑難。包括員工生病或受感染時，系統將助其了解職位和所在地區的最新例假和福利政策；必要時更立即「開File」處理請假流程，再把對話安全地發送至人力資源團隊，以便機構跟進，大幅減省時間和真人成本。

記者：姚慧儀

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