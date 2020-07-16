【國泰危機】國泰股價彈3.6%　大和：國泰或大規模裁員

▲ 國泰年底提交重組方案，大和料涉及裁員或無薪假等大動作。

國泰航空 （00293） 本周通過390億元資本重組方案，並已因為供股而除淨，券商陸續重新檢視國泰估值。大和指出，國泰從公布資本重組計劃以來，股價累跌33%，跌至金融海嘯以來低位，認為股價已反映國泰最壞情況以及未來恢復相當緩慢，上調國泰評級，由賣出轉至持有，目標價就由6.5元削至6元。國泰股價今逆市升3.6%，最新報6.11元，成交6430萬元。

國泰預期今年第4季提交新重組方案，檢視未來經營規模和模式，管理層一直未排除裁員。大和預期，重組方案勢涉及大額節流揩施，因國泰每月仍在燒錢，政治上也很難說服港府再注資救亡。大和預期，國泰會在2020、21年推出大規模無薪假計劃或大舉裁員。

大和指，國泰股價反映的市帳率，較其他亞太區航空公司有逾34%折讓，認為估值已算合理。大和現推算，國泰今年虧損達160.7億元，明年再虧損達72.1億元，坦言香港再有第三波疫情，航空交通恢復緩慢，下調今後3年收入預測7%至55%，至明年上半年仍難回復盈利。

另一投行高盛就指，因應供股落實，調整目標價由6.62元，降至6.5元，對交通、收益率和成本的預測維持不變，但料盈虧因利息支出下跌，會較預先估計表現較佳，續予「沽售」評級。

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