【外賣商機】外送平台收費貴　餐廳正研自家網站及Lalamove送餐

▲ 雞翼專門店Wingman聯合創辦人羅卓升（左）建議，餐廳若想在外送平台上架，設記要清楚如何收費。（曾耀輝攝）

新冠肺炎疫情爆發第三波，昨日（15日）起禁止食肆下午6時至翌晨5時堂食，只可做外賣，利好外送平台生意。不過，雞翼專門店Wingman聯合創辦人羅卓升（Jack）坦言，外送平台收費昂貴，曾試過「做一單蝕一單」。

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羅透露，目前於3間外送平台上架，但平均每張訂單抽佣3成，加上食物成本、租金工資、外賣盒費用等，每張訂單最後只可賺大概2成。

他更試過做外賣蝕本，「餐廳減價的話，外送平台的排位會提高，故4月試推買200元有8折，但原來外送平台收取的3成佣金，是以減價前的食物價格作計算，半個月後才發現做一單蝕一單。」因此，他建議，餐廳若想在外送平台上架，設記要清楚如何收費。

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晚市無堂食 餐廳提早營業搶攻早餐市場

經外送平台的訂單利潤極微，羅慨嘆，外送服務是趨勢，對客人來說十分方便，小店卻沒有資源建立車隊和外賣Apps，唯有繼續於外送平台上架。不過，他仍想辦法衝出這局限，正在建立自家網站外賣平台，客人可直接在網站下單，再由Lalamove的物流車隊送餐，最快將於1個月後推出。

此外，Wingman有中環和灣仔分店，主攻商業區的上班族。現時餐廳營業時間為中午12時至晚上11時，晚市生意佔比超過6成，昨晚即使做外賣，晚市生意亦跌4成。因此，羅決定，下周一起將提早至早上8時營業，搶攻早餐市場，彌補晚市損失。

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記者：朱悅瀅