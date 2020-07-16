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美國政府審查TikTok及微信等應用程式數周內公布結果

金融經濟 13:05 2020/07/16

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據報華府正在審查TikTok、微信等應用程式是否潛在國家安全漏洞，數周後公布結果。

美國當局指控中國多個社交媒體如抖音國際版TikTok及騰訊 （00700） 旗下微信（WeChat）等潛在國家安全威脅，將對其正式展開調查，數周內會公布結果。白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）周三（15日）指，美國將在數周內公布限制中國社交媒體的措施。

梅多斯稱，美國官員正在檢視TikTok、微信等其他應用程式的國家安全漏洞，特別是「外國對手」收集美國公民資料的方面。他未有透露調查詳細，但表示有關程序與外資投資委員會（CFIUS）是分開進行的，料數周會有結果。

字節跳動傳加強中國業務　估值或因美國禁令減少3成

面臨遭美國封殺的風險，有外電引述TikTok母企字節跳動投資者的消息，稱字節跳動已向部分投資者表明，會更專注中國市場增長，透過拓展新領域及開發新應用程序，加大中國業務。

報道援引熟知公司創辦人兼CEO張一鳴想法的消息人士指，張一鳴現考慮出售TikTok的可能性不大，仍決定發展為全球公司；同時他亦不願放棄TikTok的價值。

字節跳動的投資者透露，幾周前，字節跳動二級市場的估值逾1200億美元（約9360億港元），高於上一輪融資時的750億美元（約5850億港元）。不過，投資者正考慮美國封殺的影響；部分人士計算，預計在2022年IPO，字節跳動估值或因風險低3成。

消息指，字節跳動首季的廣告收入逾400億元人民幣（下同），TikTok在美國的日活用戶（DAU）約5000萬，今年有近半數收入來自美國，預計介乎10億至14億美元（約78億至109.2億港元）。

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