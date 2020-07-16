【日本疫情】東京日增280確診 恐叫停國內旅遊補貼計劃

▲ 隨著東京確診人數飆升，東京都知事小池百合子敦促安倍政府叫停國內旅遊補貼計劃。

日本的新冠肺炎疫情嚴峻，東京仍是日本疫情重災區，再增280人確診。日本政府早前宣佈旅遊補貼計劃，鼓勵日本民眾於國內旅遊以振興經濟。但隨著東京確診人數飆升，東京都知事小池百合子敦促安倍政府叫停有關計劃。

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東京的疫情近期惡化，小池百合子指東京周四（16日）再增280人確診，單日確診增幅再創新高。日本政府於5月25日解除緊急狀態，當時東京的每日確診增幅已控制在單位數。但東京疫情自6月開始惡化，東京將疫情指標上調至「疫情正在擴大」的最高級別。

日本政府原定於下周三（22日）展開「Go To Travel」國內旅遊補貼計劃， 由政府補貼國內旅客的一半的住宿費及旅費，每名旅客的補貼上限為每晚2萬日圓（約1,445港元），並不設次數限制。

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但疫情升溫之際，國內旅遊或加速日本疫情擴散。小池百合子表示，東京都政府目前也敦促民眾不要出門旅行，因此希望安倍政府因應目前感染數字，重新考慮旅遊補貼計劃的執行日期與方式。

日本經濟大臣西村康俊也表示，政府小組會於周四與專家開會商討，旅遊省也會重新評估應否繼續推行補貼計劃。

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責任編輯：何穎兒