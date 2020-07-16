  • 32°C
香港時間 : 2020716日 (四) 14:36
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【日本疫情】東京日增280確診 恐叫停國內旅遊補貼計劃

環球社會熱點 13:05 2020/07/16

分享：

隨著東京確診人數飆升，東京都知事小池百合子敦促安倍政府叫停國內旅遊補貼計劃。

日本的新冠肺炎疫情嚴峻，東京仍是日本疫情重災區，再增280人確診。日本政府早前宣佈旅遊補貼計劃，鼓勵日本民眾於國內旅遊以振興經濟。但隨著東京確診人數飆升，東京都知事小池百合子敦促安倍政府叫停有關計劃。

染疫駐日美軍瞞報曾搭民航機 日本防相震怒

【日本疫情】東京多日確診破百 部份企業停業、上調疫情級別

東京的疫情近期惡化，小池百合子指東京周四（16日）再增280人確診，單日確診增幅再創新高。日本政府於5月25日解除緊急狀態，當時東京的每日確診增幅已控制在單位數。但東京疫情自6月開始惡化，東京將疫情指標上調至「疫情正在擴大」的最高級別。

日本政府原定於下周三（22日）展開「Go To Travel」國內旅遊補貼計劃， 由政府補貼國內旅客的一半的住宿費及旅費，每名旅客的補貼上限為每晚2萬日圓（約1,445港元），並不設次數限制。

【澳洲疫情】100萬失業 失業率22年最高 南澳最嚴峻

黑客騙近86萬！入侵奧巴馬、蓋茨等Twitter發帖詐騙

但疫情升溫之際，國內旅遊或加速日本疫情擴散。小池百合子表示，東京都政府目前也敦促民眾不要出門旅行，因此希望安倍政府因應目前感染數字，重新考慮旅遊補貼計劃的執行日期與方式。

日本經濟大臣西村康俊也表示，政府小組會於周四與專家開會商討，旅遊省也會重新評估應否繼續推行補貼計劃。

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

責任編輯：何穎兒

相關文章

唯獨特朗普帳戶沒遭入侵 官員：因做足安全保護
今日
唯獨特朗普帳戶沒遭入侵 官員：因做足安全保護
【澳洲疫情】100萬失業 失業率22年最高 南澳最嚴峻
今日
【澳洲疫情】100萬失業 失業率22年最高 南澳最嚴峻
【美國疫情】華府抗疫有分歧 福西反駁指控不尋常
今日
【美國疫情】華府抗疫有分歧 福西反駁指控不尋常
【日本疫情】東京多日確診破百 部份企業停業、上調疫情級別
2020/07/15
【日本疫情】東京多日確診破百 部份企業停業、上調疫情級別
染疫駐日美軍瞞報曾搭民航機 日本防相震怒
2020/07/15
染疫駐日美軍瞞報曾搭民航機 日本防相震怒
傳染病 疫情 旅遊行業 補貼 日本 東京 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【美國疫情】封城抗疫精神崩潰？吸毒死亡人數創新高

下一篇文章

黑客騙近86萬！入侵奧巴馬、蓋茨等Twitter發帖詐騙
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【澳洲疫情】確診破萬 悉尼集體感染源自墨爾本
【澳洲疫情】確診破萬 悉尼集體感染源自墨爾本
美軍準航母火勢過日未滅 400水手頂千度高溫搶救
美軍準航母火勢過日未滅 400水手頂千度高溫搶救
新型冠狀肺炎全球疫情（07月16日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月16日 時間14:00）
【美股開市】疫苗報佳音+高盛績佳 道指升400點
【美股開市】疫苗報佳音+高盛績佳 道指升400點
【美國疫情】Tesla堅持復工 傳逾百員工感染、過千人高危
【美國疫情】Tesla堅持復工 傳逾百員工感染、過千人高危
美國正式否認中國南海主權 中美南海軍力誰佔上風？
美國正式否認中國南海主權 中美南海軍力誰佔上風？