瑞銀：億萬富翁客戶正從股市套現　家族辦公室對私募股權投資甚感興趣（第二版）

▲ 瑞銀指，家族辦公室對私募股權投資甚感興趣，現時接近8成的受訪者有參選私募投資。

港股出現調整，全球最大財富管理公司瑞銀指，該行的億萬富翁客戶正逐步從3至5月期間急升的股市中套現，並將現金撤離股市，將以投放在低流動性的私人資產，但沒有看到家族辦公室的資金從香港流向其他地區。

路透報道，瑞銀全球家族辦公室負責人Josef Stadler指，3月全球股市暴跌之際，該行最富裕的客戶透過貸款方式，在股市投入數十億元美元資金，因此獲利甚豐，如今他們沽出股票獲利，並將有關利潤投資於住宅及私募基金，甚至用於企業併購。

Stadler稱，這個趨勢在亞洲出現，預期會在第四季或明年首數個月加速，預計今年餘下時間股市將走軟。

瑞銀發表《2020年環球家族辦公室報告》表示，家族辦公室對私募股權投資甚感興趣，現時接近8成的受訪者有參選私募投資。報告指出，逾7成的受訪者認為未來2年至3年時間，私募股權投資的回報較高。報告又指出，科技、醫療等私募股權板塊最受家族辦公室歡迎。

另一方面，報告顯示逾一半的受訪者對可持續投資不太感興趣，43%的家族辦公室客戶指出，回報仍然處於優先考慮。不過，另外有4成家族辦公室客戶認為，未來5年大部分資產將配置至可持續發展投資。

是次調查於今年2、3月及5月進行，合共訪問121位家族辦公室客戶，客戶分別來自香港、內地、新加坡、美國等地。

（第二版新增瑞銀家族辦公室報告內容）

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