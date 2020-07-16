【中美角力】紐約時報：美國擬禁中共黨員及家屬入境

美國總統特朗普日前簽署「香港自治法案」，《紐約時報》引述消息人士報道，特朗普政府正在草擬總統公告（presidential proclamation），擬禁止中共黨員及其家屬入境美國，並可能撤銷已發出的美國簽證，驅逐身在美國的中共黨員及其家屬出境。中共黨員數目超過9,000萬，據估計禁令一旦落實，中方受影響人數或多達2.7億。

《紐約時報》引述華府內部討論，有人提出將禁令推展至解放軍，中國國企行政人員等。但計劃細節仍在商討階段，尚未有最終方案，而特朗普亦可能否決推出有關措施。

事實上，美國計劃禁止中共黨員入境，會面臨實際問題。《紐約時報》指出，中共有多達9,200萬黨員，而中國公民赴美數目在2018年達到接近300萬人，美國政府並不清楚大部分人是否中共黨員，因此執行禁令會有困難。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！