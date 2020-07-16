  • 32°C
香港時間 : 2020716日 (四) 14:35
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】疫情下零售轉攻網上　電子支付公司看俏

科技 13:01 2020/07/16

分享：

QFPay創辦人及兼政總裁李英豪表示，疫情來勢洶洶，不少商戶都轉至網上，公司亦推出mPayNow方案，商戶可以電郵、SMS短訊等寄出收款通知，用戶可用WeChat Pay、Alipay等付款。

現時電子支付方式愈來愈多，對消費者而言，選擇多當然是好事，但商戶面對眾多電子支付方式，軟件及硬件上就變得難以應付，造就不少電子支付終端方案公司蓬勃發展，錢方好近（QFPay）就瞄準新式支付趨勢，從亞洲出發，將業務拓展至全球。

QFPay創辦人及兼政總裁李英豪表示，一般而言支付方式有兩大體系：傳統支付；以及流動電子支付。前者以已發展國家為主，其支付方式則以信用卡為主。而新興的支付市場就以未發展國家為主，如亞洲地區的印度、馬來西亞、南美洲國家等。「當地人第一個銀行戶口已經是以電子錢包形式存在，以QR code付款已經成為常態。」

今年是商戶轉型好時機

今年初，新冠肺炎疫情在全球爆發，零售行業首當其衝受衝擊。李英豪表示，疫情來勢洶洶，不少商戶都轉至網上，因此推出mPayNow方案。「疫情下零售店不營業，客戶想購物，商戶可以利用mPayNow方案，透過電郵等方式，讓客戶以各種電子支付方式，如WeChat Pay、Alipay等付款。」他解釋，只要商戶的銷售人員將付款通知透過電郵、SMS短訊以及QR code寄給客戶，客戶即可付款，商戶亦能快速收到貨款。此外，亦與電子商貿公司Shopify合作，讓Shopify用戶可以選擇自己認為合適的支付方式付款。

QFPay創辦人及兼政總裁李英豪表示，疫情下不少商戶經營網上生意，從來經營網上生意的難度都較經營線下實體店為低，只要可以轉攻網上，生意可以快速遍佈全球，而今年將是一個轉型的好時機。（陳靜儀攝）

李英豪透露，該計劃去年已經與Shopify商討及籌備，直至到今年初疫情出現，整個項目進度加快。「剛在4月與Shopify方面簽約，見到東南亞商戶受疫情影響嚴重，需求急升，預計7月開始逐步推出。」

李坦言，疫情令不少商戶頭痛，亦有不少人以純網店形式創業，他預計這次疫情會繼續反覆，往後轉至網上銷售的趨勢亦會持續，因為不知道哪個國家隨時緊急封關。

經營網上生意的難度從來都較經營線下實體店為低，轉攻網上，商戶生意可快速遍佈全球，今年將是一個轉型的好時機。

聚焦亞洲高增長市場

目前QFPay的業務已遍佈在全球，李英豪強調，目前公司將聚焦發展亞洲市場，主要希望幫助亞洲商戶走向世界。他以疫情前的新加坡市場為例，曾經試過單月收入飆升10倍，或因為基數低的關係，但他相信，即使疫情過後，亞洲地區增長仍然會持續。

QFPay能支援全球140多個電子錢包及電子支付方式，能為商戶的客戶提供合適的付款方式。（陳靜儀攝）

但他亦指出，根據近年打入亞洲市場的經驗，東南亞每個國家雖然普遍支持電子支付，但每個國家，每間銀行取態都不盡相同。「新加坡今年開始有PSA（Payment Services Act） 牌照發出，而印尼去年亦加強對電子支付監管，但泰國則暫時不太歡迎。」他表示，整體而言，監管嚴謹，對業界來說可能是一件好事，可以健康發展，否則會有風險。

據了解，QFPay為商戶提供支付終端方案，能支援全球140個電子錢包及電子支付方式，能為商戶的客戶提供合適的付款方式。

融入物聯網與5G發展機遇大

進入數碼世代，電子支付市場蓬勃發展。錢方好近（QFPay）創辦人及兼政總裁李英豪相信，電子支付將逐步普及，未來若能加上智能物聯網（Smart IoT），如Smary POS（智能終端機）以及5G網路技術，將能更進一步。

＞＞＞【中美角力】白宮考慮未來數週將頒布TikTok及微信禁令

＞＞＞蘋果發佈iOS 13.6正式版　支援「CarKey」虛擬車匙功能

李指出，即使Smart IoT以及5G的出現，可衍生各種場景。他大膽假設：「例如現時疫情下，各過封關，如果可以利用VR裝置配合遠端遙控，讓機械人在各國著名景點現場兜來兜去，每分鐘收費100蚊，可到紐約、巴黎經典、日本看櫻花等，感覺會頗有趣。」他解釋，因為5G環境下，未來5G將有各種創新應用，屆時各種娛樂背後的支付系統才是未來發展方向。

現時無人店已經面世，消費者購物已經不需要經過人手負責，支付環節或許可以省卻。李預料，未來「無感支付」將會逐步流行。「支付環節不存在，不代表支付無存在價值，要讓交易貨款安全送到商戶，當中的系統安全、配合及支援才是最重要。」

記者：李彥煒

相關文章

【電子支付】疫情催谷電子支付大趨勢　PayPal：須注意網絡安全風險
2020/06/16
【電子支付】疫情催谷電子支付大趨勢　PayPal：須注意網絡安全風險
【電子支付】WhatsApp添支付功能　迎市場需求
2020/06/22
【電子支付】WhatsApp添支付功能　迎市場需求
【電子支付】環球機構合作　推統一互聯互通收匯款方案
2020/07/02
【電子支付】環球機構合作　推統一互聯互通收匯款方案
【電子支付】傳Apple Pay將支援QR code付款功能
2020/07/08
【電子支付】傳Apple Pay將支援QR code付款功能
電子商貿 亞洲市場 電子支付 軟件 硬件 5G 物聯網 行業 零售 銷售

上一篇文章

Google計劃投入348億元　注資印度最大電信商Reliance Jio

下一篇文章

【中美角力】白宮考慮未來數週將頒布TikTok及微信禁令
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【核酸檢測】港府指定兩內地檢測公司　身份來歷揭秘
【核酸檢測】港府指定兩內地檢測公司　身份來歷揭秘
【疫情第三波】在家工作VPN用量增　慎選安全服務為上策
【疫情第三波】在家工作VPN用量增　慎選安全服務為上策
【每日焦點】iPhone需求不穩　三星發布6G白皮書
【每日焦點】iPhone需求不穩　三星發布6G白皮書
【限時免費】Ubisoft《Watch Dogs 2》逼爆Server！官方將發獎賞補償
【限時免費】Ubisoft《Watch Dogs 2》逼爆Server！官方將發獎賞補償
【每日焦點】香港自治法反擊港區國安法　本地科研發展變天
【每日焦點】香港自治法反擊港區國安法　本地科研發展變天
【香港自治法】美國禁出口敏感技術　專家料嚴重拖慢香港科研發展
【香港自治法】美國禁出口敏感技術　專家料嚴重拖慢香港科研發展