【疫市營商】疫情下零售轉攻網上　電子支付公司看俏

▲ QFPay創辦人及兼政總裁李英豪表示，疫情來勢洶洶，不少商戶都轉至網上，公司亦推出mPayNow方案，商戶可以電郵、SMS短訊等寄出收款通知，用戶可用WeChat Pay、Alipay等付款。

現時電子支付方式愈來愈多，對消費者而言，選擇多當然是好事，但商戶面對眾多電子支付方式，軟件及硬件上就變得難以應付，造就不少電子支付終端方案公司蓬勃發展，錢方好近（QFPay）就瞄準新式支付趨勢，從亞洲出發，將業務拓展至全球。

QFPay創辦人及兼政總裁李英豪表示，一般而言支付方式有兩大體系：傳統支付；以及流動電子支付。前者以已發展國家為主，其支付方式則以信用卡為主。而新興的支付市場就以未發展國家為主，如亞洲地區的印度、馬來西亞、南美洲國家等。「當地人第一個銀行戶口已經是以電子錢包形式存在，以QR code付款已經成為常態。」

今年是商戶轉型好時機

今年初，新冠肺炎疫情在全球爆發，零售行業首當其衝受衝擊。李英豪表示，疫情來勢洶洶，不少商戶都轉至網上，因此推出mPayNow方案。「疫情下零售店不營業，客戶想購物，商戶可以利用mPayNow方案，透過電郵等方式，讓客戶以各種電子支付方式，如WeChat Pay、Alipay等付款。」他解釋，只要商戶的銷售人員將付款通知透過電郵、SMS短訊以及QR code寄給客戶，客戶即可付款，商戶亦能快速收到貨款。此外，亦與電子商貿公司Shopify合作，讓Shopify用戶可以選擇自己認為合適的支付方式付款。

▲ QFPay創辦人及兼政總裁李英豪表示，疫情下不少商戶經營網上生意，從來經營網上生意的難度都較經營線下實體店為低，只要可以轉攻網上，生意可以快速遍佈全球，而今年將是一個轉型的好時機。（陳靜儀攝）

李英豪透露，該計劃去年已經與Shopify商討及籌備，直至到今年初疫情出現，整個項目進度加快。「剛在4月與Shopify方面簽約，見到東南亞商戶受疫情影響嚴重，需求急升，預計7月開始逐步推出。」

李坦言，疫情令不少商戶頭痛，亦有不少人以純網店形式創業，他預計這次疫情會繼續反覆，往後轉至網上銷售的趨勢亦會持續，因為不知道哪個國家隨時緊急封關。

經營網上生意的難度從來都較經營線下實體店為低，轉攻網上，商戶生意可快速遍佈全球，今年將是一個轉型的好時機。

聚焦亞洲高增長市場

目前QFPay的業務已遍佈在全球，李英豪強調，目前公司將聚焦發展亞洲市場，主要希望幫助亞洲商戶走向世界。他以疫情前的新加坡市場為例，曾經試過單月收入飆升10倍，或因為基數低的關係，但他相信，即使疫情過後，亞洲地區增長仍然會持續。

▲ QFPay能支援全球140多個電子錢包及電子支付方式，能為商戶的客戶提供合適的付款方式。（陳靜儀攝）

但他亦指出，根據近年打入亞洲市場的經驗，東南亞每個國家雖然普遍支持電子支付，但每個國家，每間銀行取態都不盡相同。「新加坡今年開始有PSA（Payment Services Act） 牌照發出，而印尼去年亦加強對電子支付監管，但泰國則暫時不太歡迎。」他表示，整體而言，監管嚴謹，對業界來說可能是一件好事，可以健康發展，否則會有風險。

據了解，QFPay為商戶提供支付終端方案，能支援全球140個電子錢包及電子支付方式，能為商戶的客戶提供合適的付款方式。

融入物聯網與5G發展機遇大

進入數碼世代，電子支付市場蓬勃發展。錢方好近（QFPay）創辦人及兼政總裁李英豪相信，電子支付將逐步普及，未來若能加上智能物聯網（Smart IoT），如Smary POS（智能終端機）以及5G網路技術，將能更進一步。

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李指出，即使Smart IoT以及5G的出現，可衍生各種場景。他大膽假設：「例如現時疫情下，各過封關，如果可以利用VR裝置配合遠端遙控，讓機械人在各國著名景點現場兜來兜去，每分鐘收費100蚊，可到紐約、巴黎經典、日本看櫻花等，感覺會頗有趣。」他解釋，因為5G環境下，未來5G將有各種創新應用，屆時各種娛樂背後的支付系統才是未來發展方向。

現時無人店已經面世，消費者購物已經不需要經過人手負責，支付環節或許可以省卻。李預料，未來「無感支付」將會逐步流行。「支付環節不存在，不代表支付無存在價值，要讓交易貨款安全送到商戶，當中的系統安全、配合及支援才是最重要。」

記者：李彥煒