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【美股期貨】道指期貨跌逾200點　中概股盤前下挫

金融經濟 16:54 2020/07/16

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【美股期貨】道指期貨跌近百點　觀望美銀、大摩業績

美股期貨向下，道指連升4日後，道指期貨跌逾200點。A股下挫，美股期貨於亞洲時段跌幅擴大。另外，市場觀望美銀（美重：BAC）、大摩（美：MS）等大型銀行業績。

【16：52】Twitter（美：TWTR）盤前跌5.6%，報33.67美元。Twitter遭黑客大規模入侵，疑有人籍此騙取比特幣（Bitcoin）。多個名人及大企業的帳戶中招。

Twitter遭黑客大舉入侵涉比特幣詐騙　馬斯克、巴菲特等名人帳號中招

【16：49】美國航空（美：AAL）盤前跌6.2%，報12.61美元。美國航空發內部備忘錄指，10月起可能安排約2.5萬名前綫員工暫時休假，相當於員工總數約2成。美國航空亦敦促員工接受新的自願離職與提早退休方案，以減少強制裁員人數。

【航空告急】美國航空警告2.5萬名員工或將暫時休假 美股盤前跌6%

【16：37】道指期貨跌233點，報26532點。標指期貨跌27點，報3192點。納指期貨跌150點，報10532點。

【16：37】中概股盤前下挫，富途控股（美：FUTU）跌逾8%，報27.23美元，嗶哩嗶哩（美：BILI）跌7.1%，報40.14美元，拼多多（美：PDD）跌5.5%，報80.62美元，鬥魚（美：DOYU）跌9%，報11.21美元；阿里巴巴（美：BABA）跌3.7%，報239.99美元。

【16：29】Tesla（美：TSLA）盤前跌5.3%，報1464美元。其第二季度在加州的註冊量幾乎減半。

【Tesla股價】渾水Carson Block：感謝主，我沒沽空Tesla

【16：05】道指期貨跌160點，報26605點。標指期貨跌17點，報3201點。納指期貨跌96點，報10586點。

【12：09】道指期貨跌87點，報26678點。標指期貨跌12點，報3207點。納指期貨跌74點，報10609點。

美股隔晚向上，新冠肺炎疫苗研發傳來利好消息，增加市場對經濟復甦憧憬，加上高盛（美︰GS）上季盈利令人驚喜，道指早段最多升428點，高見27071點，最終收升227點，報26870點，標指及納指升29及61點，報3226及10550點，納指曾升最多116點或1.1%，高見10604點。

道指升227點港股ADR升26點 原油價格升逾2%

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責任編輯︰梁浩碩

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