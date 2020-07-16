【中美角力】白宮考慮未來數週將頒布TikTok及微信禁令

▲ 白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）昨（15日）向媒體透露，將在未來幾週內採取行動，解決TikTok及微信等中國社交媒體應用程式所帶來的國家安全風險。

中美貿易戰戰火不斷升級，美國總統特朗普多次指責中國竊取美國技術，美國國會議員更一再表示，對中國社交媒體程式處理用戶資料的方式感到憂慮，劍指TikTok及微信。白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）昨（15日）向媒體透露，將在未來幾週內採取行動，解決中國社交媒體應用程式所帶來的國家安全風險。

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據外媒The Verge報導指，特朗普昨前往亞特蘭大就「美國基礎設施重建」發表演講，梅多斯陪同前往，受訪期間提及中國社交媒體程式帶來的問題，並強調官員正密切關注TikTok、微信和其它中國應用程式帶來的問題，這些程式均危及國家安全，收集美國公民的私隱信息。

他補充，目前沒有在採取行動上設有強制規定的最後期限，但預計會在幾週內採取禁制行動。他一再強調：「行動不會是幾個月內發生，而是幾週內。」

同時，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）昨出席論壇時也提及，美國公民的資訊應受到保護。政府有必要認真對待保護美國人民的要求，以免他們的信息落入中國手中。

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責任編輯：曾曉汶