  • 32°C
香港時間 : 2020716日 (四) 13:06
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

德銀亞洲CEO辦公地由香港遷移至新加坡

金融經濟 12:11 2020/07/16

分享：

由8月份開始，亞太地區新任首席執行官將由Alexander von zur Muehlen接任，並駐於新加坡。

據外電報道，德意志銀行在香港局勢不穩期間，新任亞洲區首席執行官率辦公室地點由香港改為新加坡。 德銀發言人表示，公司仍然致力於亞太地區維持雙樞紐結構（dual-hub structure）。

一名德銀發言人表示，從8月份開始，亞太地區新任首席執行官Alexander von zur Muehlen將由法蘭克福搬遷至新加坡接任該職位。駐於香港的前任亞太區首席執行官Werner Steinmueller將於7月底退休。環境、企業和管理（ESG）新任主管卡姆蘭·汗（Kamran Khan）亦從美國遷往新加坡。

報道續指，該決定是基於香港經歷一年多的反政府抗議活動，香港陷入前所未有的政治動蕩中。現時，香港被推上中美鬥爭的大舞台。

不過，德銀並非第一次將首席執行官駐在新加坡。從2012年到2016年，亞洲業務由聯合首席執行官Alan Cloete、Gunit Chadha聯合執掌，他們分別在香港和新加坡工作。於2016年，由Werner Steinmueller接任並駐於香港。新加坡一直是德意志銀行商業銀行和固定收益服務的主要樞紐之一，其財富管理、企業融資、資產管理主要在香港以外的地區進行工作。

在全球主要銀行的亞洲負責人中，只有瑞信的Helman Sitohang及瑞銀Edmund Koh駐在新加坡。巴克萊的亞洲負責人Jaideep Khanna則在駐在印度。摩根士丹利亞洲聯席執行長Gokul Laroia和Wei Christianson分別在香港和北京工作。

相關文章：【中美角力】高盛：中美雙邊緊張關係上升　下半年或重奪市場焦點

李小加︰中美漸行漸遠 香港更加重要

【滙豐股價】中美爭拗成磨心 滙豐股價弱難扭轉（訂戶專享）

香港股票 銀行 新加坡 香港
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令收緊】食肆不准晚市堂食 一文看清各大商戶安排及外賣優惠（不斷更新）
【限聚令收緊】食肆不准晚市堂食 一文看清各大商戶安排及外賣優惠（不斷更新）
【口罩供應】AEON售UNICHARM超立體口罩　抽籤結果今日出爐（附結果連結）
【口罩供應】AEON售UNICHARM超立體口罩　抽籤結果今日出爐（附結果連結）
國泰疫市推外賣業務　40元想食飛機餐不是夢？
國泰疫市推外賣業務　40元想食飛機餐不是夢？
【疫情大爆發】大家樂下午5時起供應晚市外賣　譚仔KFC元氣推不同外賣優惠
【疫情大爆發】大家樂下午5時起供應晚市外賣　譚仔KFC元氣推不同外賣優惠
【恒指夜期】港美市場皆反覆　納指倒跌後倒升恒指夜期收市升65點（不斷更新 ）
【恒指夜期】港美市場皆反覆　納指倒跌後倒升恒指夜期收市升65點（不斷更新 ）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）