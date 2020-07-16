德銀亞洲CEO辦公地由香港遷移至新加坡

▲ 由8月份開始，亞太地區新任首席執行官將由Alexander von zur Muehlen接任，並駐於新加坡。

據外電報道，德意志銀行在香港局勢不穩期間，新任亞洲區首席執行官率辦公室地點由香港改為新加坡。 德銀發言人表示，公司仍然致力於亞太地區維持雙樞紐結構（dual-hub structure）。

一名德銀發言人表示，從8月份開始，亞太地區新任首席執行官Alexander von zur Muehlen將由法蘭克福搬遷至新加坡接任該職位。駐於香港的前任亞太區首席執行官Werner Steinmueller將於7月底退休。環境、企業和管理（ESG）新任主管卡姆蘭·汗（Kamran Khan）亦從美國遷往新加坡。

報道續指，該決定是基於香港經歷一年多的反政府抗議活動，香港陷入前所未有的政治動蕩中。現時，香港被推上中美鬥爭的大舞台。

不過，德銀並非第一次將首席執行官駐在新加坡。從2012年到2016年，亞洲業務由聯合首席執行官Alan Cloete、Gunit Chadha聯合執掌，他們分別在香港和新加坡工作。於2016年，由Werner Steinmueller接任並駐於香港。新加坡一直是德意志銀行商業銀行和固定收益服務的主要樞紐之一，其財富管理、企業融資、資產管理主要在香港以外的地區進行工作。

在全球主要銀行的亞洲負責人中，只有瑞信的Helman Sitohang及瑞銀Edmund Koh駐在新加坡。巴克萊的亞洲負責人Jaideep Khanna則在駐在印度。摩根士丹利亞洲聯席執行長Gokul Laroia和Wei Christianson分別在香港和北京工作。

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