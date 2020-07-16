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【中芯科創板】中芯A股瘋炒港股價瀉 只問供求不談估值（訂戶專享）

金融經濟 13:29 2020/07/16

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市場期待已久的中芯（00981）回歸A股上演反高潮戲劇性走勢，中芯A股（滬：688981）今早科創板上市最多升近2.5倍，半日仍升2.2倍。惟中芯港股卻現「散水」跡象，股價一度大跌近3成，相對A股呈逾6成半大折讓。

...

欄名 : 交易講場

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