【中芯科創板】中芯A股瘋炒港股價瀉 只問供求不談估值（訂戶專享） 金融經濟 13:29 2020/07/16 分享： 市場期待已久的中芯（00981）回歸A股上演反高潮戲劇性走勢，中芯A股（滬：688981）今早科創板上市最多升近2.5倍，半日仍升2.2倍。惟中芯港股卻現「散水」跡象，股價一度大跌近3成，相對A股呈逾6成半大折讓。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【香港自治法案】美國落實制裁 港股滙為何波瀾不驚？（訂戶專享） 2020/07/15 【香港自治法案】美國落實制裁 港股滙為何波瀾不驚？（訂戶專享） 【科網狂潮】Tesla創新高後挫兩成 新經濟股「散水」訊號?（訂戶專享） 2020/07/14 【科網狂潮】Tesla創新高後挫兩成 新經濟股「散水」訊號?（訂戶專享） 【A股牛市】A股ETF炒出禍 控炒風出手要及時（訂戶專享） 2020/07/13 【A股牛市】A股ETF炒出禍 控炒風出手要及時（訂戶專享） 【港股牛市】散戶市主導港股風險增? 派對料未完（訂戶專享） 2020/07/10 【港股牛市】散戶市主導港股風險增? 派對料未完（訂戶專享） 【科網狂潮】港美股市升勢超現實 新經濟股狂歡靠想像（訂戶專享） 2020/07/09 【科網狂潮】港美股市升勢超現實 新經濟股狂歡靠想像（訂戶專享） 香港股票 A股 科創板 H股 股票 上海證券交易所 互聯互通 長揸 沽出 買入 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入