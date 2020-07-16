【中芯科創板】中芯A股瘋炒港股價瀉 只問供求不談估值（訂戶專享）

市場期待已久的中芯（00981）回歸A股上演反高潮戲劇性走勢，中芯A股（滬：688981）今早科創板上市最多升近2.5倍，半日仍升2.2倍。惟中芯港股卻現「散水」跡象，股價一度大跌近3成，相對A股呈逾6成半大折讓。

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