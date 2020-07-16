【香港出口】5月出口貨量跌6.7%　進口貨量跌11%

繼較早時發表5月份對外商品貿易的貨值統計數字後，政府統計處今日（16日）發表該月份對外商品貿易貨量及價格統計數字。與去年同月比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別下跌6.7%及11.0%。

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今年5月與去年同期比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別下跌6.7%及11.0%；商品整體出口價格及進口價格分別下跌0.8%及0.9%。今年首5個月與去年同期比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別下跌7.3%及9.0%；商品整體出口價格及進口價格分別下跌0.8%及0.7%。

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今年5月按年比較，輸往印度（-37.7%）及美國（-11.8%）的整體出口貨量錄得雙位數字跌幅。同時，輸往日本（-1.0%）及中國內地（內地）（-0.1%）的整體出口貨量亦下跌。另一方面，輸往台灣的整體出口貨量則上升16.7%。



與此同時，輸往日本（-3.1%）、美國（-2.3%）、印度（-2.2%）及台灣（-0.5%）的整體出口價格下跌；輸往內地的整體出口價格則上升0.4%。



至於進口方面，來自日本（-13.7%）及內地（-13.1%）的進口貨量錄得雙位數字跌幅。另一方面，來自新加坡（2.4%）、台灣（10.3%）及韓國（10.5%）的進口貨量則上升。



與此同時，來自新加坡（-8.3%）、韓國（-4.1%）、台灣（-3.0%）及內地（-0.8%）的進口價格下跌；而來自日本的進口價格則上升1.7%。

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責任編輯：蘇穎琪