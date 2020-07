【美國疫情】華府抗疫有分歧 福西反駁指控不尋常

▲ 隨著特朗普(Donald Trump)競逐連任的選情告急,跟他抗疫未見成效有關,白宮和福西的關係亦漸趨緊張。

美國新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情反彈,但美國抗疫團隊出現分歧。總統特朗普將矛盾指向華府傳染病專家福西(Dr Anthony Fauci)。福西接受多間外媒訪問時回應白宮的指控,認為是毀其聲譽的做法異乎尋常(bizarre),又勸全國各地放下分歧,同心抗疫。

福西是今次美國抗疫的專家代表,但隨著特朗普(Donald Trump)競逐連任的選情告急,跟他抗疫未見成效有關,白宮和福西的關係亦漸趨緊張。早前福西更直言批評佛羅里達州解封太心急,導致疫情反彈,與特朗普倡議的解封重振經濟唱反調,遭特朗普等共和黨人批評。

【美國疫情】Walmart逾5000分店 要求顧客戴口罩

【美國疫情】美媒揭醫療物資短缺 華府庫存見底

白宮在過去的週末曾發稿,列舉一系列福西在抗疫初期的錯誤言論,總統特朗普在本周的記者會上,更直言並非經常認同福西的言論。例如白宮批評福西對戴口罩的指引搖擺不定,但有報道指出,福西起初呼籲民眾不用戴口罩是因為醫護面對口罩等保護物資的短缺。

福西在接受The Atlantic訪問時,認為白宮指控異乎尋常,自己也摸不著頭腦(“You know, it is a bit bizarre. I don’t really fully understand it,”)。

【美國疫情】美漢遭勸戴口罩後拔刀傷人 被警槍殺

【英國疫情】英格蘭強制戴口罩購物 違令罰款1000元

路透社引述外媒訪問指,福西坦言已有兩個月沒有跟特朗普解釋疫情新新進展。他的建議也未能直達總統特朗普,對上一次要經過統籌抗疫工作的副總統彭斯(Mike Pence)。

福西認為,目前確診數字節節上升顯示抗疫工作要做得更好,表示現時的抗疫工作方向不對,他建議政府按下「重置按鈕」( a reset button ),還原抗疫基本步。

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

記者:葉芷樺