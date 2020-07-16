黑客騙近86萬！入侵奧巴馬、蓋茨等Twitter發帖詐騙

▲ 黑客入侵奧巴馬、拜登等Twitter 發帖文騙近86萬

社交平台Twitter網絡安全再度惹關注。美國前總統奧巴馬、前副總統拜登、微軟創辦人蓋茨、「股神」巴菲特等Twitter帳戶遭黑客大舉入侵，張貼詐騙加密貨幣比特幣（bitcoin）的帖文。有科技網站追蹤到該黑客的比特幣帳戶，相信他成功騙走12.8個比特幣（近86萬港元）。

奧巴馬（Barack Obama）、拜登（Joe Biden）、Tesla行政總裁馬斯（Elon Musk）、「股神」巴菲特（Warren Buffet）等的Twitter帳戶相繼遭黑客入侵，周三在呼籲民眾以募捐的內容。

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帖文內容大多稱想回饋社會，所有經專用連結以比特幣捐款的民眾，可獲雙倍金額回贈。多位名人及企業帳戶已刪除相關帖文。而在黑客作攻擊期間，亦令Twitter服務局部癱瘓，部份用戶無法發文。

事件令大眾再度關注Twitter網絡安全，Twitter行政總裁多爾西（Jack Dorsey）表示，公司正在調查事件，當查明事件後會再作公布。

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責任編輯：楊心悅