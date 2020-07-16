李小加：希望「商品通」明年有重大突破

▲ 港交所行政總裁李小加表示，希望「商品通」明年可有重大突破。

港交所 （00388） 正繼續着手推進「商品通」，行政總裁李小加出席網上論壇指，預期年內「商品通」難有重大突破，但已與前海聯合交易中心（QME）有深入的溝通，又指QME目前業務進展良好，正尋求跟內地其他交易所合作，冀「商品通」明年可有所突破。

他又指，今年港交所迎來上市20周年，雖然現時面對最差的環境，但從金融及營運層面，今年為港交所最好的一年，因有大量投資見成效，在港股通及上市改革支持下，特別是交易量屢創新高。上市改革後小米 （01810） 及阿里巴巴 （09988） 等企業來港上市，為港股市場重新定位。

中美摩擦升溫，美國總統特朗普簽署《香港自治法案》，李小加指，法案非大眾樂見，社會對內容有不少疑問，但相信只要維持實行「一國兩制」，香港作為中外橋樑的角色會更加重要，料法案不會為香港帶來根本性的改變。

他又指，回歸以來不時有人質疑「一國兩制」，但每次均證明有關看法錯誤，長遠而言，香港必須讓內地保持信心，「一國兩制」運作暢順才可以好好地發展香港。

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