  • 32°C
香港時間 : 2020716日 (四) 13:05
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

蘋果發佈iOS 13.6正式版　支援「CarKey」虛擬車匙功能

科技 11:20 2020/07/16

分享：

蘋果（Apple）最近正式發佈 iOS 13.6系統版本，推出CarKey、Apple News等多項新功能。

蘋果（Apple）於昨（15日）正式發佈 iOS 13.6系統版本，除了修復系統內容及更新功能外，還推出「CarKey」虛擬車匙功能，備受用戶期待！

蘋果於今年WWDC大會中，公布「CarKey」虛擬車匙功能，該功能採用NFC感應技術，用戶可以利用iPhone手機來解鎖或啟動汽車，取代真實車匙。Apple近日推出的 iOS 13.6系統，就正式支援「CarKey」功能，用戶可以透過「Wallet」 App進行使用。需注意的是，目前功能僅支援寶馬旗下部分新車款。

<<【電子支付】傳Apple Pay將支援QR code付款功能

<<用iPhone解鎖車門　BMW公布支援Apple Car Keys車型

另外，Apple News功能亦新增新聞文章的音頻，以及每日新聞消息内容。用戶甚至可以在駕駛時使用Apple CarPlay，收聽Apple News的新聞音頻。此外，蘋果在「Health」應用程式中，新增記錄症狀的類別，用作記錄與新冠肺炎相關的病症，例如發燒、發冷、喉嚨痛或咳嗽，用戶可與第三方應用程式分享。

目前 iOS 13.6系統已開放至所有iOS用戶下載，是次可能是iOS 13系列的最後一次更新。而iOS 14系統目前仍進行測試，正式版會在9月份推出。

責任編輯：李寶如

相關文章

【向Apple學習】Samsung手機將不再隨機配備充電器
2020/07/09
【向Apple學習】Samsung手機將不再隨機配備充電器
【Apple優惠】Apple Back to School折扣　免費送AirPods耳機
2020/07/09
【Apple優惠】Apple Back to School折扣　免費送AirPods耳機
【電子支付】傳Apple Pay將支援QR code付款功能
2020/07/08
【電子支付】傳Apple Pay將支援QR code付款功能
Apple Card推全新帳戶網站　方便線上繳付帳單
2020/07/03
Apple Card推全新帳戶網站　方便線上繳付帳單
智能服務 汽車 WWDC Apple iPhone NFC iOS 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【中美角力】白宮考慮未來數週將頒布TikTok及微信禁令

下一篇文章

Google推出新工具　翻譯古埃及象形文字
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫情第三波】在家工作VPN用量增　慎選安全服務為上策
【疫情第三波】在家工作VPN用量增　慎選安全服務為上策
【香港自治法】美國禁出口敏感技術　專家料嚴重拖慢香港科研發展
【香港自治法】美國禁出口敏感技術　專家料嚴重拖慢香港科研發展
【每日焦點】iPhone需求不穩　三星發布6G白皮書
【每日焦點】iPhone需求不穩　三星發布6G白皮書
【每日焦點】香港自治法反擊港區國安法　本地科研發展變天
【每日焦點】香港自治法反擊港區國安法　本地科研發展變天
【限時免費】Ubisoft《Watch Dogs 2》逼爆Server！官方將發獎賞補償
【限時免費】Ubisoft《Watch Dogs 2》逼爆Server！官方將發獎賞補償
【核酸檢測】港府指定兩內地檢測公司　身份來歷揭秘
【核酸檢測】港府指定兩內地檢測公司　身份來歷揭秘