蘋果發佈iOS 13.6正式版　支援「CarKey」虛擬車匙功能

▲ 蘋果（Apple）最近正式發佈 iOS 13.6系統版本，推出CarKey、Apple News等多項新功能。

蘋果（Apple）於昨（15日）正式發佈 iOS 13.6系統版本，除了修復系統內容及更新功能外，還推出「CarKey」虛擬車匙功能，備受用戶期待！

蘋果於今年WWDC大會中，公布「CarKey」虛擬車匙功能，該功能採用NFC感應技術，用戶可以利用iPhone手機來解鎖或啟動汽車，取代真實車匙。Apple近日推出的 iOS 13.6系統，就正式支援「CarKey」功能，用戶可以透過「Wallet」 App進行使用。需注意的是，目前功能僅支援寶馬旗下部分新車款。

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另外，Apple News功能亦新增新聞文章的音頻，以及每日新聞消息内容。用戶甚至可以在駕駛時使用Apple CarPlay，收聽Apple News的新聞音頻。此外，蘋果在「Health」應用程式中，新增記錄症狀的類別，用作記錄與新冠肺炎相關的病症，例如發燒、發冷、喉嚨痛或咳嗽，用戶可與第三方應用程式分享。

目前 iOS 13.6系統已開放至所有iOS用戶下載，是次可能是iOS 13系列的最後一次更新。而iOS 14系統目前仍進行測試，正式版會在9月份推出。

責任編輯：李寶如