【美國疫情】Walmart逾5000分店 要求顧客戴口罩

▲ 全球最大零售商沃爾瑪（Walmart）宣佈，要求顧客進入美國分店時必須戴口罩。

美國的新冠肺炎疫情持續升溫，全球最大零售商沃爾瑪（Walmart）宣佈要求顧客進入美國分店時必須戴口罩，由下周一（20日）起在美國超過5,000間分店實施。兩間連鎖超市Kroger和Kohl's 也宣佈要求顧客入店戴口罩。

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美國有超過349萬人確診新冠肺炎，超過13萬人死亡。由於全國多州的病例持續飆升，各州與城市都重新制定限制措施，包括要求民眾在公共場所戴口罩。

Walmart與旗下的會員制商店Sam's Club，在美國共有超過5,000間分店，其中約65%的分店位於政府強制戴口罩的州份。

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Walmart美國首席營運總監史密斯（Dacona Smith）周三（15日）表示，要求顧客戴口罩的新措施定於下周一實施，是為了有充裕時間通知客戶與公司內部，也需時張貼告示和培訓旗下分店的員工。

Walmart更表示，會在店舖入口處派駐身穿黑色制服的健康大使，配合執行新措施。Walmart並無表明如顧客不戴口罩會否遭到驅逐，僅表示店內的健康大使會和顧客協調，嘗試尋找解決方案。

至於Sam's Clubs則表示，健康大使會提醒顧客入店要戴口罩，要如顧客沒有口罩，店舖會免費提供，而顧客也可以在店舖購買口罩。

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責任編輯：何穎兒