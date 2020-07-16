【中芯科創板】中芯半日成交為ATMX總和 急散水成中石油翻版?

焦點股中芯 （00981） 正式回歸A股登陸科創板，中芯A股（滬：688981）今日首掛急升逾2倍，惟A股股價強勢無助支持中芯港股，中芯港股今日一度跌近3成。中芯港股炒高等A股上市即大成交散水，走勢尤如當年中石油 （00857） 回歸A股的翻版。

一如市場預期，中芯A股開市即大幅高開，報95元人民幣，較招股價27.46元高2.5倍，其後升幅收窄，現報82元人民幣，升約2倍。盡管A股急升，惟未能支持中芯港股股價，中芯港股反現「散水格」，今早曾跌28%，低見27.5元。

中芯股價中午收報31.9元，大跌17%，成交多達154億元，相等於騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、阿里 （09988） 及小米 （01810） 總和，大成交散水意味甚濃。

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中芯港股股價在A股上市的消息刺激下，於5月以來已累升逾倍。股價的走勢似是先炒高等A股上市，在好消息下出貨的走勢，今日中芯港股的走勢明顯是散水格局。

內地投資者昨日已率先急沽中芯港股獲利，滬深兩市港股通合共錄逾11億元中芯，成為淨流出額最大港股。

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實事上，大型中資股回歸A股前爆炒的，早有經典例子。2007年11月中石油回歸A股上市，當時A股以16.7元人民幣定價上市，較H股折讓約1成。中石油A股上市首日即爆炒，收市報43.96元，爆升1.6倍。惟首日收市已是中石油A股高位，其後股價急速下滑。中石油H股亦不例外，回A後首個月股價回落約2成半。

相對當年中石油AH股同步見頂急回，中芯在上交所剛起步的科創板上市，市場熱潮相信還是剛起步，中芯A股港股同步散水風險較低。只是A股港股重大差會否持續，未來股價炒作空間如何，已非基本因素所能解釋。

撰文：錢家鋒